Νόβακ Τζόκοβιτς: Στη Sunel Arena ο Σέρβος θρύλος του τένις για το Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

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Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έδωσε το «παρών» στη Sunel Arena, στα Άνω Λιόσια, για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας βρέθηκε στις εξέδρες για να στηρίξει τον Ερυθρό Αστέρα, την ομάδα που υποστηρίζει, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, καθώς οι οπαδοί των δύο συλλόγων διατηρούν παραδοσιακά εξαιρετικές σχέσεις.

Η παρουσία του Τζόκοβιτς στην Ελλάδα δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο σπουδαίος αθλητής έχει μετακομίσει στην Αθήνα. Μάλιστα, την περασμένη χρονιά είχε παρακολουθήσει αρκετές φορές αγώνες μπάσκετ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ).

Κατά την παρουσία του στη Sunel Arena, ο Νόβακ Τζόκοβιτς φωτογραφήθηκε με τους προέδρους του Ολυμπιακού, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας διεξάγεται σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με τη φιλία των οπαδών των δύο ομάδων να δίνει ξεχωριστό χαρακτήρα στη βραδιά.

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