«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με το Ιράν και τα πάμε καλά» λέει τώρα ο Τραμπ – Χάπια ιωδίου διανέμει η Τεχεράνη υπό τον φόβο πληγμάτων στα πυρηνικά

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται σε συνομιλίες με εκπροσώπους της Τεχεράνης, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Τα πηγαίνουμε πολύ καλά με το Ιράν».

Η Τεχεράνη έχει εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες, μετά τις δηλώσεις του Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ ενδέχεται να επαναλάβουν τις εκτεταμένες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

BREAKING: US President Donald Trump has told reporters that his administration was talking to representatives from Tehran, adding “We are doing very well with Iran.”



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Την Πέμπτη, ο Τραμπ είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να «καταστρέψουν» ό,τι έχει απομείνει από το Ιράν, προσθέτοντας ότι «σύντομα θα γνωρίζουμε» αν τελικά προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια.

Ιράν: Διανέμει χάπια ιωδίου υπό τον φόβο αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

Το Ιράν έχει αρχίσει να διανέμει χάπια ιωδίου σε κατοίκους περιοχών κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του, προετοιμαζόμενο για το ενδεχόμενο αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου, που επικαλείται αξιωματούχο του ιρανικού υπουργείου Υγείας.

«Ναι, διανέμουμε ιώδιο», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας: «Δεν μπορούμε πλέον να εμπιστευόμαστε τον Τραμπ. Μπορεί να προχωρήσει στη διάπραξη αυτού του εγκλήματος».

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, σε κάθε πόλεμο το Ιράν επιχειρούσε να διανείμει χάπια ιωδίου σε περιοχές που βρίσκονται σε ακτίνα δύο έως τριών χιλιομέτρων από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Τα χάπια ιωδίου χρησιμοποιούνται για την προστασία του θυρεοειδούς αδένα από τη ραδιενέργεια.

Παράλληλα, οι Times αναφέρουν ότι, σύμφωνα με Ιρανό πολιτικό δημοσιογράφο, αξιωματούχοι ενημερώθηκαν σε πρόσφατη σύσκεψη πως εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο αμερικανικού αεροπορικού πλήγματος στην ισχυρά οχυρωμένη εγκατάσταση στο όρος Pickaxe.

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