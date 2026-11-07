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07.11.2026 07:13

MobileTechnology: Τέσσερις διακρίσεις για την τεχνολογική της πορεία και έργα σε λιανεμπόριο και logistics

07.11.2026 07:13
xryso vraveio

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Τέσσερα βραβεία απέσπασε η Mobile Technology στα Supply Chain & Logistics Awards 2026, με τις διακρίσεις να αφορούν τόσο την παρουσία της στην ελληνική αγορά όσο και συγκεκριμένα έργα για τις εταιρείες Πλαίσιο, ACS και ΚΑΥΚΑΣ. Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στο Radisson Blu Park Hotel, παρουσία στελεχών του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η εταιρεία συγκέντρωσε δύο χρυσά, ένα αργυρό και ένα χάλκινο βραβείο, για δραστηριότητες που εκτείνονται από την ψηφιακή οργάνωση των καταστημάτων μέχρι τις υποδομές παραλαβής δεμάτων και τη λειτουργία των κέντρων διανομής.

Το πρώτο χρυσό βραβείο απονεμήθηκε στην κατηγορία «Technology, Telecom & High-Tech» και αφορούσε τη συνολική, 23χρονη διαδρομή της Mobile Technology ως παρόχου τεχνολογικών λύσεων για το λιανεμπόριο, τα logistics και την αυτοματοποίηση αποθηκών. Με παρουσία από το 2003, η επιχείρηση έχει αναπτύξει συνεργασίες με διεθνείς τεχνολογικούς οίκους, εστιάζοντας σε λύσεις για την οργάνωση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρησιακών διαδικασιών.

Η δεύτερη χρυσή διάκριση, στην κατηγορία «Best Digital Transformation», συνδέεται με το έργο ψηφιακού μετασχηματισμού του δικτύου καταστημάτων Πλαίσιο. Πρόκειται για την εφαρμογή ηλεκτρονικών ετικετών ραφιού, Electronic Shelf Labels, της Vusion, που εντάσσεται στην ψηφιοποίηση της διαχείρισης των πληροφοριών στα σημεία πώλησης.

Στην κατηγορία «Best Urban & Last Mile Logistics», η Mobile Technology απέσπασε αργυρό βραβείο για την εγκατάσταση Smart Lockers σε συνεργασία με την ACS. Το έργο αφορά τις υποδομές αυτόματης παραλαβής δεμάτων, ένα πεδίο που συνδέεται άμεσα με την οργάνωση του τελευταίου σταδίου της διανομής προς τον καταναλωτή.

Το χάλκινο βραβείο απονεμήθηκε στην κατηγορία «Best Warehousing & Distribution Operations» για το έργο στο κέντρο διανομής της ΚΑΥΚΑΣ. Η παρέμβαση εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών picking και staging, δηλαδή της συλλογής των ειδών για τις παραγγελίες και της προετοιμασίας τους πριν από την αποστολή.

Σχολιάζοντας τις διακρίσεις, ο Chief Operating Officer της Mobile Technology, Ανδρέας Ζερβός, έδωσε έμφαση στη μετατροπή της τεχνογνωσίας σε εφαρμογές για τις επιχειρήσεις και στον ρόλο των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών. Όπως ανέφερε, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία και στην ανάπτυξη νέων λύσεων.

Τα βραβεία παρέλαβαν εκ μέρους της εταιρείας οι Παναγιώτης Φούσας, Sales Manager, Γιώργος Κροντηράς, Senior Account Manager, και Στέλιος Σαββανής, Account Manager.

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