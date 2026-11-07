Δυνατό ΚΚΕ και οργανωμένος λαός, το αντίπαλο δέος στο νομοθετικό πλαίσιο που βγάζει στο σφυρί τα σπίτια του λαού

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Το ΚΚΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πάλης για την υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας και της περιουσίας του λαού, ενάντια στο νομοθετικό πλαίσιο που μαζί διαμόρφωσαν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Τσίπρας με την κυβέρνηση του. Ένα νομοθετικό πλαίσιο που μόνο το ΚΚΕ σταθερά και διαχρονικά έχει καταψηφίσει και έχει καταγγείλει, την ίδια στιγμή που με τις αλλεπάλληλες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του έχει διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για την ουσιαστική προστασία του λαού.

Όμως αυτές οι προτάσεις δεν τέθηκαν καν στη συζήτηση από την κυβέρνηση της ΝΔ, ούτε στηρίχτηκαν από τα κόμματα της συστημικής αντιπολίτευσης, γιατί προϋποθέτουν να χάσουν οι τράπεζες και τα funds.

Τις τελευταίες μέρες το θέμα πήρε ξανά διαστάσεις εξαιτίας των συγκλονιστικών αποκαλύψεων με την έξωση του 73χρονου από την Πετρούπολη που αναγκάστηκε να ζει σε αυτοκίνητο, αλλά και του ζευγαριού ηλικιωμένων από τη Θεσσαλονίκη.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της ΝΔ παρουσίαζε ως σωτηρία και ευεργέτημα ένα ακόμα απαράδεχτο νομοσχέδιο που ψήφισε στη Βουλή. Κι αυτός ο χαρακτήρας του δεν αλλάζει επειδή αναγκάστηκε, ύστερα από την λαϊκή κατακραυγή να πάρει πίσω ένα άρθρο του. Γιατί αυτός ο νόμος σε τίποτα δεν αγγίζει το απαράδεχτο νομοθετικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια, ενώ ούτε λόγος δε γίνεται για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ παρουσιάζει ως καινοτομία το αυτονόητο πχ ότι δε θα γίνεται πλειστηριασμός για όσους τηρούν τη ρύθμιση, ομολογώντας την ασυδοσία των funds. Την ίδια στιγμή, με ψέματα επιχειρεί να χρυσώσει το χάπι λέγοντας ότι το ύψος της προκαταβολής ήταν στο 50%, αφού το ύψος της προκαταβολής ρυθμιζόταν από την πολιτική του εκάστοτε fund και είναι πολλά τα παραδείγματα που με αγώνες του κινήματος, λαϊκές οικογένειες κατάφεραν να ρυθμίσουν με πολύ χαμηλότερο ποσοστό από το 15% που διαφημίζει η κυβέρνηση. Το 15% είναι ποσό που είναι αδύνατο να συγκεντρώσει μια λαϊκή οικογένεια σε συνθήκες μεγάλης ακρίβειας, ενώ αν με θυσίες το συγκεντρώσει θα προσκρούσει στην επιδίωξη των funds για γρήγορο κέρδος, αφού ακόμα και σε ηλικιακά νεότερους οφειλέτες κάνουν ρυθμίσεις λίγων ετών, με αποτέλεσμα να εκτοξεύονται οι δόσεις.

Παρά τις όποιες κοκορομαχίες της ΝΔ με τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης για να υπηρετείται ο στόχος του εγκλωβισμού της λαϊκής δυσαρέσκειας, δεν μπορεί να κρυφτεί ότι ταυτίζονται στους στόχους της ρευστοποίησης των τραπεζών και της κερδοφορίας των funds. Άλλωστε, αυτό αποδεικνύεται εύκολα από το γεγονός ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν κατάργησε τους νόμους Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ, αλλά πάτησε πάνω σε αυτούς και τους επέκτεινε. Αποδεικνύεται, επίσης και από τις προτάσεις τους, αφού ο κ. Τσίπρας προτείνει να πάρουν τα funds μπροστά τα χρήματα και να εξασφαλιστεί γρήγορα η κερδοφορία τους από κρατικό ταμείο, δηλαδή από τα λεφτά του λαού και μετά τα λαϊκά νοικοκυριά να τα απειλεί η ΑΑΔΕ, όπως γίνεται με όσους πήραν στεγαστικές επιδοτήσεις με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις του κινείται στην ίδια κατεύθυνση και έτσι εξηγείται το γεγονός ότι ψήφισε πολλά από τα άρθρα του πρόσφατου κυβερνητικού νομοσχεδίου…

Απέναντι στους κοινούς στόχους των κομμάτων του συστήματος για να διασφαλιστούν τα κέρδη των τραπεζών, για το τουριστικό θαύμα που γίνεται θηλιά στο ζήτημα της λαϊκής κατοικίας βρίσκεται μόνο το ΚΚΕ που αντιπαλεύει την πολιτική της εμπορευματοποίησης της γης και της μετατροπής της κατοικίας σε πεδίο επένδυσης και κερδοφορίας.

Οι προτάσεις του ΚΚΕ για ανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, όπου με κρατική ευθύνηνα σχεδιαστεί πρόγραμμα για τη λαϊκή στέγη, οι προτάσεις για ανέγερση φοιτητικών εστιών, για κατοχύρωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, για διαγραφή των ληστρικών τόκων, για μέτρα προστασίας των ενοικιαστών και είναι αυτές που μπορούν να ανακουφίσουν τον λαό και είναι ρεαλιστικές αν χάσουν οι τράπεζες, τα funds και το μεγάλο κεφάλαιο.

Και στο ζήτημα της λαϊκής στέγης πραγματικό αντίπαλο δέος είναι ο οργανωμένος λαός με το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή για να χάσουν αυτοί που μας κλέβουν τη ζωή και βγάζουν τα σπίτια του λαού και τα όνειρά του σε πλειστηριασμό.

*Ο Γιώργος Τάτσης, είναι μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ

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