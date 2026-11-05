Οι καταγγελίες για διαφθορά δεν ρίχνουν κυβερνήσεις

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Η ένταση του πολιτικού καβγά για τη διαφθορά στην Ελλάδα είναι υπερβολικά μεγάλη. Όχι επειδή η διαφθορά δεν είναι διάχυτη (κάθε άλλο, όπως γράψαμε και την προηγούμενη εβδομάδα), αλλά διότι αρκετοί φαίνεται ακόμη μια φορά να υπερεκτιμούν την πολιτική της επίδραση.
Κάποιοι ίσως ονειρεύονται κάτι σαν τη σερβική Φοιτητική Λίστα, που νίκησε τον Βούτσιτς στις εκλογές, αλλά μάλλον αγνοούν ότι στη γειτονική χώρα η καταγγελία της διαφθοράς ήταν απλώς η συγκολλητική ουσία μεταξύ του φοιτητικού κινήματος, της κοινωνίας και των κοινών τους προβλημάτων.
Αν πάλι ρίξουμε μια ματιά στην πολιτική ιστορία της μεταπολίτευσης, θα αντιληφθούμε ότι η διαφθορά μπορεί να αποτέλεσε ένα ωραίο περιτύλιγμα της αμφισβήτησης κυβερνήσεων, αλλά ποτέ δεν έριξε κάποια απ’ αυτές.
Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις οι καταγγελίες για διαφθορά, όση ένταση κι αν είχαν, δεν καθόρισαν τα εκλογικά αποτελέσματα, αφού τα οικονομικά προβλήματα των πολιτών και η επιδείνωση της θέσης τους έπαιξαν πολύ πιο αποφασιστικό ρόλο.
Είναι, επομένως, άξιο απορίας το γιατί σήμερα η αντιπολίτευση – ή, έστω, ένα μέρος της – επιμένει να ποντάρει τόσο πολλά σε καταγγελίες περί διαφθοράς, όταν αυτή η ρητορική:
Η κοινωνία έχει πολύ πιο άμεσα προβλήματα πολιτικώς εκμεταλλεύσιμα – αρκεί κάποιος να μπορεί όντως να τα αξιοποιήσει παρέχοντας σοβαρές και αξιόπιστες προγραμματικές εγγυήσεις για την αντιμετώπισή τους..
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