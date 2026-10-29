Το πάρτι της διαφθοράς έχει πολλούς καλεσμένους

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Πόσοι έπεσαν από τα σύννεφα με τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις σκανδάλων φοροδιαφυγής και διαφθοράς; Πόσοι δεν μπορούσαν να φανταστούν την έκταση και το είδος των υποθέσεων που μονοπωλούν τη δημοσιότητα; Δυστυχώς όχι πολλοί.

Χωρίς να αμφισβητούμε το τεκμήριο αθωότητας κανενός, ας δεχτούμε, ως υπόθεση εργασίας και μόνο, ότι όλα όσα ακούμε και διαβάζουμε είναι απολύτως αληθή και ότι τα καταγγελλόμενα πρόσωπα έχουν διαπράξει όλα αυτά για τα οποία κατηγορούνται. Ένα κοινό στοιχείο στις υποθέσεις αυτές είναι ότι εμπλέκονται πάρα πολλά πρόσωπα:

Πολλές επαγγελματικές μπασκετικές ομάδες, σχολεία και γονείς ωφελούμενων μαθητών, χωρίς τα χρήματα των οποίων δεν θα μπορούσε να στηθεί η φάμπρικα επηρεασμού σχολικών αγώνων, για την οποία κατηγορούνται παράγοντες του μπάσκετ και της διαιτησίας.

Εκατοντάδες εταιρείες στον χώρο της εστίασης και άρα πολύ περισσότερα στελέχη και υπάλληλοι που γνώριζαν ή υποψιάζονταν – έστω κι αν δεν υποστήριζαν – τις περιγραφόμενες πρακτικές των φερόμενων ως φοροκλεπτών και εν γένει κακοποιών.

Σημειωτέον ότι σε ένα από τα σκάνδαλα στην εστίαση η δικογραφία περιέχει στοιχεία για σχέσεις των κατηγορουμένων με υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, της Επιθεώρησης Εργασίας, της αστυνομίας και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίοι τους κάλυπταν και τους βοηθούσαν.

Παράξενο; Όχι. Σε μια χώρα με έκταση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με έρευνα της «διαΝΕΟσις» και της Ernst & Young, μεταξύ 11 και 16 δισ. ευρώ ετησίως (6% έως 9% του ΑΕΠ και έως 32% των δημοσίων εσόδων), χρειάζεται η συνδρομή (διαφθορά ή ανοχή) πολλών και ποικίλων παραγόντων για να επιτευχθεί ο «στόχος».

Κανείς δεν μπορεί μόνος του να κλέβει συστηματικά το κράτος ή να παρανομεί εις βάρος της κοινωνίας. Ιδιαίτερα όταν τα κλοπιμαία μπορούν να συγκριθούν με κεφαλαιώδη οικονομικά μεγέθη της χώρας, η οποία δαπανά:

28 δισ. για συντάξεις,

15 δισ. για μισθούς στο Δημόσιο,

12 δισ. για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους

και 7 δισ. για την άμυνα (εκ των οποίων λιγότερα από τα μισά πάνε σε όπλα).

Ας φύγουμε λοιπόν από τις καταγγελλόμενες υποθέσεις, των οποίων η ποινική κατάληξη θα κριθεί στο μέλλον, και ας προσγειωθούμε στη γενικότερη πραγματικότητα: Μεγάλα τμήματα του κράτους και της κοινωνίας συνδράμουν, εσκεμμένα ή όχι, από ανικανότητα, δόλο ή αδιαφορία, την εγκληματική δράση συμμοριών και συμβάλλουν στη θηριώδη απώλεια κρατικών εσόδων, την ίδια ώρα που πολιτικές δυνάμεις

θρηνούν (μόνο…) τα υποπολλαπλάσια ποσά που πηγαίνουν στην άμυνα της χώρας

ή καταγγέλλουν (μόνο…) τα «μεγάλα ψάρια» – τα αμέτρητα μικρότερα μάλλον τη γλιτώνουν επειδή ψηφίζουν.

Κι έτσι το πάρτι δεν έχει τέλος, παρά τη χρεοκοπία του 2010 και τα τρία συναπτά μνημόνια…

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