Το πάρτι της διαφθοράς έχει πολλούς καλεσμένους

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Πόσοι έπεσαν από τα σύννεφα με τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις σκανδάλων φοροδιαφυγής και διαφθοράς; Πόσοι δεν μπορούσαν να φανταστούν την έκταση και το είδος των υποθέσεων που μονοπωλούν τη δημοσιότητα; Δυστυχώς όχι πολλοί.
Χωρίς να αμφισβητούμε το τεκμήριο αθωότητας κανενός, ας δεχτούμε, ως υπόθεση εργασίας και μόνο, ότι όλα όσα ακούμε και διαβάζουμε είναι απολύτως αληθή και ότι τα καταγγελλόμενα πρόσωπα έχουν διαπράξει όλα αυτά για τα οποία κατηγορούνται. Ένα κοινό στοιχείο στις υποθέσεις αυτές είναι ότι εμπλέκονται πάρα πολλά πρόσωπα:
Σημειωτέον ότι σε ένα από τα σκάνδαλα στην εστίαση η δικογραφία περιέχει στοιχεία για σχέσεις των κατηγορουμένων με υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, της Επιθεώρησης Εργασίας, της αστυνομίας και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίοι τους κάλυπταν και τους βοηθούσαν.
Παράξενο; Όχι. Σε μια χώρα με έκταση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με έρευνα της «διαΝΕΟσις» και της Ernst & Young, μεταξύ 11 και 16 δισ. ευρώ ετησίως (6% έως 9% του ΑΕΠ και έως 32% των δημοσίων εσόδων), χρειάζεται η συνδρομή (διαφθορά ή ανοχή) πολλών και ποικίλων παραγόντων για να επιτευχθεί ο «στόχος».
Κανείς δεν μπορεί μόνος του να κλέβει συστηματικά το κράτος ή να παρανομεί εις βάρος της κοινωνίας. Ιδιαίτερα όταν τα κλοπιμαία μπορούν να συγκριθούν με κεφαλαιώδη οικονομικά μεγέθη της χώρας, η οποία δαπανά:
Ας φύγουμε λοιπόν από τις καταγγελλόμενες υποθέσεις, των οποίων η ποινική κατάληξη θα κριθεί στο μέλλον, και ας προσγειωθούμε στη γενικότερη πραγματικότητα: Μεγάλα τμήματα του κράτους και της κοινωνίας συνδράμουν, εσκεμμένα ή όχι, από ανικανότητα, δόλο ή αδιαφορία, την εγκληματική δράση συμμοριών και συμβάλλουν στη θηριώδη απώλεια κρατικών εσόδων, την ίδια ώρα που πολιτικές δυνάμεις
Κι έτσι το πάρτι δεν έχει τέλος, παρά τη χρεοκοπία του 2010 και τα τρία συναπτά μνημόνια…
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