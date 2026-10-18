Η βλακώδης ένταση οδηγεί σε πολιτική αυτοκτονία

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Αν κάποιος παρακολουθεί τις δημοσκοπήσεις τα τελευταία χρόνια, ξέρει ότι η εικόνα τους είναι περίπου στάσιμη και οι μεταβολές και ανακατατάξεις αφορούν το εσωτερικό των ευρύτερων πολιτικών / ιδεολογικών παρατάξεων.

Αυτή η στασιμότητα εκφράζεται και με την απλή αντικατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ από το νέο κόμμα του Τσίπρα, την ΕΛ.Α.Σ., αλλά και από τις μικρές ανακατατάξεις που προκαλούν διάφορα κόμματα μόλις εμφανίζονται.

Αδιατάρακτο και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, κολλημένη η βελόνα του ΠΑΣΟΚ, σταθερά στα ύψη οι αναποφάσιστοι. Όλα δείχνουν πως δεν θα γίνουμε σοφότεροι πριν φτάσουμε στην κάλπη. Συνεπώς θα συνεχίσουμε μέχρι τότε να έχουμε πολλά ερωτήματα, αλλά λίγες απαντήσεις.

Το ενδιαφέρον πάντως βρίσκεται στον ανταγωνισμό μεταξύ των κομμάτων εξουσίας (Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΕΛ.Α.Σ.) για τους αναποφάσιστους που κινούνται πέριξ του Κέντρου.

1. Η Ν.Δ., γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να καλύψει τις εισοδηματικές απώλειες των πολιτών από τη δραματική ακρίβεια στην ενέργεια, τα τρόφιμα και τα άλλα είδη πρώτης ανάγκης, θα συνεχίσει με όσα μέσα είναι διαθέσιμα υιοθετώντας το δόγμα: Θα δίνει όσα έχει, για όσο αντέχει και με την ελπίδα ότι δεν θα μείνει άοπλη στον πιο δύσκολο χειμώνα των τελευταίων ετών.

Προκειμένου να καλύψει μέρος των πολλών αδυναμιών της θα «αγκαλιάσει» όλα τα προβλήματα που στεγάζονται κάτω από την ταμπέλα «καθημερινότητα», όπως έκανε εγκαινιάζοντας τον μοναδικό έτοιμο από τους υπό ανακατασκευή συρμούς του Ηλεκτρικού.

2. Ο Τσίπρας έχει βρει το αναμενόμενο προσωπικό του ταβάνι, για το οποίο καιρό πριν προειδοποιούσαμε, αφού, πέραν των άλλων προβλημάτων, περιέγραψε το κόμμα του με τον όρο «Αριστερή» επιλέγοντας όνομα που παραπέμπει ευθέως στον ΕΛΑΣ, περιορίζοντας συνεπώς και την ευρυχωρία του και τη δυνατότητά του να προσεγγίζει ανεμπόδιστα τους κεντρώους.

Αυτός ο μάλλον αυστηρός προσδιορισμός της πολιτικής και ιδεολογικής ταυτότητάς του φαίνεται να είναι το σοβαρότερο εμπόδιο στην προσπάθειά του να υπερβεί το δημοσκοπικό του ταβάνι.

3. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κατ’ επανάληψη ένα ανάλογο λάθος αυτοπροσδιοριζόμενο αυστηρά ως «σοσιαλδημοκρατικό» (ένας όρος που βρέθηκε επί δεκαετίες στο επίκεντρο σφοδρής ιδεολογικής διαμάχης με όλες τις εκδοχές της Αριστεράς) με συνέπεια να χάνει από τον Τσίπρα τον ανταγωνισμό και στους αριστερούς και στους αυτοαποκαλούμενους «κεντροαριστερούς».

Το ακόμη χειρότερο όμως για τους δύο σκληρούς αντιπολιτευόμενους ανταγωνιστές είναι η άνευ ορίων ένταση που προκαλούν μεταξύ τους διάφοροι δευτερότριτοι, η οποία είναι απεχθής στους κεντρώους, βλάπτει και τους δύο και ευνοεί τον Μητσοτάκη.

Αν ψάχνουν έναν βέβαιο τρόπο για να αυτοκτονήσουν πολιτικά, δεν έχουν παρά να βαδίσουν στον δρόμο της βλακώδους έντασης…

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