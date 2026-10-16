Kίμπερλι Γκιλφόιλ: Δεν θα πει αντίο στον Τασούλα

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Χωρίς ένα αντίο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα θα φύγει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την Αθήνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το οποίο επικαλείται πηγές από την αμερικανική πρεσβεία και το περιβάλλον του Έλληνα Προέδρου Κωσταντίνυ Τασούλα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν πρόκειται να έχει την εθιμοτυπική αποχαιρετιστήρια συνάντηση που προβλέπεται για τους απερχόμενους πρέσβεις, καθώς η αποχώρησή της ήρθε έπειτα από σειρά αποκαλύψεων για τη συμπεριφορά της και τις επαφές της.

«Το πρωτόκολλο προβλέπει ότι για κάθε απερχόμενο πρέσβη πραγματοποιείται εθιμοτυπική επίσκεψη στον αρχηγό του κράτους, ενδεχομένως στον πρωθυπουργό και σίγουρα στον υπουργό Εξωτερικών», δήλωσε πηγή της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα στην Daily Mail.

«Ωστόσο, λόγω της αιφνίδιας απομάκρυνσής της, δεν θα της επιτραπεί να πει αντίο».

Το γραφείο του Κωνσταντίνου Τασούλα επιβεβαίωσε στο ίδιο μέσο ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχέδια για επίσημη αποχαιρετιστήρια συνάντηση με την απερχόμενη πρέσβειρα.

Μάλιστα, συνεργάτης του Έλληνα Προέδρου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Γκιλφόιλ να επιχειρήσει να εξασφαλίσει μόνη της μια τέτοια συνάντηση.

«Είναι τόσο θρασύς, που κανείς δεν αποκλείει να εμφανιστεί ούτως ή άλλως, επιχειρώντας να επιβάλει έναν μεγαλοπρεπή αποχαιρετισμό, παρά την τωρινή της απαξίωση», δήλωσε. «Οποιοσδήποτε θα ένιωθε τεράστια αμηχανία αν έκανε κάτι τέτοιο, αλλά αυτή είναι η Κίμπερλι».

Υπενθυμίζεται πάντως ότι όταν επέδωσε τα διαπιστευτήριά της επέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αποκάκλυψε ότι στην Ελλάδα έχει έρθει και στο παρελθόν, μεταξύ αυτών και για το μήνα του μέλιτός της, τον οποίο χαρακτήρισε υπέροχο.

Απαντώντας ο Κωνσταντίνος Τασούλας είπε χαριτολογώντας: «Ο μήνας του μέλιτος ήταν υπέροχος, ο γάμος δεν ήταν» αναφερόμενος προφανώς στο διαζύγιο που ακολούθησε.

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