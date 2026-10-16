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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

16.10.2026 09:15

Επιμένει στις… μαντεψιές ο Δρυμιώτης: Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα ξεφτιλιστεί…

16.10.2026 09:15
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Παρότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία από τις προβλέψεις του, ο γνωστός δημοσιολογών, Ανδρέας Δρυμιώτης, δεν το βάζει κάτω. Αντιθέτως, μιλώντας στο Action 24, υποστήριξε ότι αν τελικά ο Αντώνης Σαμαράς προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, θα ξεφτιλιστεί.

«Σαν Πολιτική Άνοιξη πήρε 4,8% και αυτό είναι το ταβάνι του. Ότι μπορεί να κάνει ζημιά στη ΝΔ, μπορεί να κάνει στις πρώτες εκλογές. Στις δεύτερες δεν θα πάρει πάνω από 3%. Αν κάνει κόμμα, θα ξεφτιλιστεί. Πάρτε το παράδειγμα του Γιώργου Παπανδρέου: Έγινε πρωθυπουργός με μεγάλο ποσοστό και μετά κατέβηκε ως αρχηγός κόμματος και δεν μπήκε στη Βουλή. Είναι σαν να είσαι διευθύνων σύμβουλος και να κάνεις αίτηση για τμηματάρχης. Το πρόβλημα είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς εμφορείται από τόσο μίσος που δεν αντιλαμβάνεται ότι εκτός από τον Μητσοτάκη θα κάνει κακό και στον εαυτό του», είπε.

Τώρα, δεν ξέρουμε για τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά δεν είμαστε και πολύ σίγουροι ότι με αυτά που λέει ο Δρυμιώτης μπορεί να… φρενάρει τον Σαμαρά…

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 09:30
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