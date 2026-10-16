Τα κόμματα στα… δεξιά της ΝΔ «ροκανίζουν» το αφήγημα της αυτοδυναμίας

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20,5%: αυτό το ποσοστό συγκεντρώνουν συνολικά στην πρόθεση ψήφου (MARC) τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ, δηλαδή, Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής, Συμμαχία Ελλήνων και Ελπίδα για τη Δημοκρατία, προκαλώντας… τριγμούς στο αφήγημα της κυβέρνησης περί αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές.
Σημειώνεται, δε, ότι από τη μέτρηση λείπει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά – το οποίο, βέβαια, αναμένεται να «ροκανίσει» τα ποσοστά των μικρότερων κομμάτων, αλλά νομοτελειακά αναμένεται να «τραβήξει» και ψηφοφόρους που σήμερα δηλώνουν ότι θα στηρίξουν τη ΝΔ στην κάλπη.
Γενικά, η πολυδιάσπαση εντός της «δεξιάς πολυκατοικίας» εντείνεται και μαζί της συρρικνώνονται και οι πιθανότητες για τη ΝΔ να πετύχει τον στόχο της αυτοδυναμίας. Δύσκολα τα πράγματα…
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