Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η ανάρτηση μετά τη θητεία της στην αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας

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Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προχώρησε -μέσω Instagram– σε αναδημοσίευση ανάρτησης της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, «ανεβάζοντας» στο story της βίντεο από την ομιλία του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Πνύκα.
Η ανάρτηση είχε δημοσιευτεί αρχικά από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον ίδιο τον Ρούμπιο και στη συνέχεια αναδημοσιεύτηκε από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.
Το βίντεο, που είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιεί την ελληνική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά για να αναδείξει το μήνυμα του αμερικανού ΥΠΕΞ σχετικά με την ανάγκη οι ΗΠΑ να επανασυνδεθούν με τις θεμελιώδεις αξίες τους.
«Μαζί πρέπει να ανακαλύψουμε εκ νέου το αμερικανικό πνεύμα», ανέφερε ο Ρούμπιο στη λεζάντα που συνόδευε την αρχική δημοσίευση, την οποία επέλεξε να αναδείξει μέσω του προσωπικού της λογαριασμού η Γκίλφοϊλ.
Η ανάρτηση που αναδημοσίευσε η Γκίλφοϊλ:
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