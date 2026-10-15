Αγριεύει η βεντέτα Φαραντούρη και Αυτιά: «Είσαι κλόουν» – «Είσαι ψεύτης» 

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Νέο επεισόδιο με σκληρές εκφράσεις μεταξύ Νικόλα Φαραντούρη και Γιώργου Αυτιά έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες παρουσία δημάρχων και περιφερειαρχών το βράδυ της Τετάρτης σε γνωστό ελληνικό εστιατόριο της πόλης. Έτσι η σκληρή προσωπική κόντρα μεταξύ των δύο που ξεκίνησε σε πρόσφατη τηλεοπτική εκπομπή, εξελίσσεται σε… βεντέτα νησιωτών – ο ένας από το Ιόνιο (Κεφαλονιά), ο άλλος από το Αιγαίο (Σάμος).

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες όλα ξεκίνησαν όταν ο ευρωβουλευτής της ΝΔ ανακοίνωσε στους παριστάμενους αυτοδιοικητικούς ότι «δι’ ενεργειών του» ήρθαν κονδύλια για την ελληνική περιφέρεια.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ παρενέβη χαρακτηρίζοντας τα λεγόμενα «θεατρινισμούς» και «προσβολή προς τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές», ενώ αποκάλεσε και τον Αυτιά… «κλόουν», με τον ευρωβουλευτή της ΝΔ να τον χαρακτηρίζει «ψεύτη».

Το περιστατικό, που σύμφωνα με παρισταμένους δεν έχει προηγούμενο στη βελγική πρωτεύουσα, έληξε γρήγορα και τα πνεύματα ηρέμησαν μετά την αποχώρηση του Γιώργου Αυτιά. Είναι ωστόσο ενδεικτικό της φορτισμένης ατμόσφαιρας και του «σκληρού ροκ» που φαίνεται ότι έχει μεταφερθεί απ’ την Βουλή στα ελληνικά στέκια των Βρυξελλών.

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