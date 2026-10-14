Μαρινάκης για συνέντευξη Τσίπρα στο ΚΡΗΤΗ TV: «Λογικά ο Αλέξης Τσίπρας που συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμμένο και τους ΑΝΕΛ ήταν συνωνυμία»

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«Ο κ. Τσίπρας σε συνέντευξή του στο ΚΡΗΤΗ TV είπε: ‘Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη Δεξιά’», αναφέρει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
«Λογικά ο Αλέξης Τσίπρας που συγκυβέρνησε με τον Πάνο Καμμένο και τους ΑΝΕΛ ήταν συνωνυμία», επισημαίνει δηκτικά.
Στη συνέχεια παραθέτει το σχετικό βίντεο.
«Για του λόγου το αληθές δείτε το βίντεο στο 1:04:27, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
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