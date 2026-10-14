Εκστρατεία στην Ήπειρο σχεδιάζει η ΝΔ

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Στη λογική που η ΝΔ κινήθηκε πριν από τη ΔΕΘ στη βόρεια Ελλάδα, ο γραμματέας του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σχεδιάζει και νέα υπουργική/κομματική… εκστρατεία στην Ήπειρο.

Δηλαδή, μαζική εξόρμηση υπουργών, βουλευτών και κομματικών στελεχών στους νομούς μιας από τις φτωχότερες Περιφέρειες της χώρας, επαφές με τοπικούς φορείς, αλλά και κατοίκους, προβολή του κυβερνητικού έργου και επανάληψη των εκλογικών διλημμάτων που θέτει η κυβέρνηση.

Είπαμε, στη βόρεια Ελλάδα η ΝΔ παρουσιάζει μεγάλη… αιμορραγία ψηφοφόρων, οπότε το βάρος αναμένεται να πέσει εκεί, προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτηση συσπείρωση μέχρι τις εκλογές.

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