search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 11:28
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2026 10:56

Εκστρατεία στην Ήπειρο σχεδιάζει η ΝΔ

14.10.2026 10:56
KYRANAKIS NEW

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στη λογική που η ΝΔ κινήθηκε πριν από τη ΔΕΘ στη βόρεια Ελλάδα, ο γραμματέας του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σχεδιάζει και νέα υπουργική/κομματική… εκστρατεία στην Ήπειρο.

Δηλαδή, μαζική εξόρμηση υπουργών, βουλευτών και κομματικών στελεχών στους νομούς μιας από τις φτωχότερες Περιφέρειες της χώρας, επαφές με τοπικούς φορείς, αλλά και κατοίκους, προβολή του κυβερνητικού έργου και επανάληψη των εκλογικών διλημμάτων που θέτει η κυβέρνηση.

Είπαμε, στη βόρεια Ελλάδα η ΝΔ παρουσιάζει μεγάλη… αιμορραγία ψηφοφόρων, οπότε το βάρος αναμένεται να πέσει εκεί, προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτηση συσπείρωση μέχρι τις εκλογές.

Διαβάστε επίσης

Έμμεσο σχόλιο Πάιατ για την αποπομπή Γκιλφόιλ

«Πόλεμος» για την Γκράβα: Καταγγέλλει καθυστερήσεις ο Δούκας, τις τυπικές διαδικασίες επικαλείται το ΤΕΕ

Χουρδάκης για συνεργασία με ΕΛΑΣ: «Στην πολιτική ποτέ μη λες ποτέ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
haley-lu-richardson_1410_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Miami Vice ’85»: Η Haley Lu Richardson εντάχθηκε στο cast του πολυσυζητημένου reboot

trump-netaniahu-346
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το δίλημμα Τραμπ και Νετανιάχου για νέα επίθεση στο Ιράν πριν τις εκλογές σε ΗΠΑ και Ισραήλ

channel4_new
MEDIA

Channel 4: Έτοιμο να λανσάρει την «The Guest List», την πρώτη microdrama σειρά του

kakokairia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: «Φούσκωσε» ο Κηφισός, στα δύο «κόπηκε» η Εύβοια – Προβλήματα σε Σκιάθο και Ρόδο, «ήχησε» το 112 (videos/photos)

Zografou
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση στου Ζωγράφου τον Σεπτέμβριο – Οπαδικά κίνητρα πίσω από την πράξη, χτύπησαν λάθος στόχο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chevron livyko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβύη: Το τελεσίγραφο της Τρίπολης για τις έρευνες της Chevron και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας - Τι διακυβεύεται για την ΑΟΖ

kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έντεκα μήνες υπερθέαμα – Από την γκλαμουράτη υποδοχή στο άδοξο τέλος και γιατί ο Τραμπ την έδιωξε από την Αθήνα

stamatis-zaharos
MEDIA

Στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ ο Σταμάτης Ζαχαρός

anazsximatismos_ypoyrgiko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Ακρίβεια και ενέργεια πιέζουν τη ΝΔ προς το κρίσιμο 25% - Έκπληξη με το κόμμα που στηρίζει ο Κασιδιάρης

gkilfoil- argyros- androulakis- markopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Κίμπερλι αποχαιρετά το αθηναϊκό γκλάμουρ και τον... Αργυρό, η γκροτέσκο κόντρα ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ, το δημοσκοπικό κοκτέιλ και οι εκλογές του Μαρκόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 11:28
haley-lu-richardson_1410_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Miami Vice ’85»: Η Haley Lu Richardson εντάχθηκε στο cast του πολυσυζητημένου reboot

trump-netaniahu-346
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Το δίλημμα Τραμπ και Νετανιάχου για νέα επίθεση στο Ιράν πριν τις εκλογές σε ΗΠΑ και Ισραήλ

channel4_new
MEDIA

Channel 4: Έτοιμο να λανσάρει την «The Guest List», την πρώτη microdrama σειρά του

1 / 3