Χουρδάκης για συνεργασία με ΕΛΑΣ: «Στην πολιτική ποτέ μη λες ποτέ»

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Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με την ΕΛΑΣ ο Μιχάλης Χουρδάκης, τονίζοντας ότι οι μετεκλογικές συνεργασίες θα πρέπει να αποφασιστούν στη βάση προγραμμάτων και όχι προσωπικών φιλοδοξιών.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α’Θεσσαλονίκης παραδέχθηκε ότι οι υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί δυσχεραίνουν τις συνεργασίες. «Είναι προφανές ότι όταν έχουν υπάρξει τέτοιες εκφράσεις, από οποιαδήποτε μεριά και αν προέρχονται, δημιουργούν μια σαφή και εξαιρετική δυσκολία συνεργασιών. Από την άλλη, όλοι και ειδικά εσείς που έχετε και μεγαλύτερη εμπειρία με τα πολιτικά, σίγουρα μεγαλύτερη από μένα, λέτε και λένε ότι στην πολιτική ποτέ μη λες ποτέ και ποτέ μη λες πάντα. Και αυτό αν θέλετε ισχύει και στη ζωή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χουρδάκης.

«Σε κάθε περίπτωση όμως, το κομμάτι των συνεργασιών ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει με έναν άστοχο, αγενή ή προσβλητικό χαρακτηρισμό ενός προς ένα άλλο πρόσωπο. Θα έπρεπε να ξεκινάει γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες και προσωπικές ενοχλήσεις πίσω από μια τέτοια συνεργασία. Το κομμάτι των συνεργασιών θα έπρεπε να ξεκινάει πίσω από προγραμματική συμφωνία», κατέληξε.

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