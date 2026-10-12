Τσίπρας σε Κρήτη TV: Αντίπαλος μου είναι μόνο ο Μητσοτάκης -Είμαστε ανταγωνιστές όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις

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«Αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης» λέει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Γιώργο Σαχίνη και την εκπομπή «Αντιθέσεις» στην Κρήτη TV, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του. Η συνέντευξη θα προβληθεί ολόκληρη αύριο (13/10), όμως σε αποσπάσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα τοποθετείται μεταξύ άλλων για την εικόνα μετωπικής αντιπαράθεσης ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνει, χαρακτηριστικά «… με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις, δεν επιτίθεμαι στους άλλους, τις προοδευτικές δυνάμεις, τις πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο». Και εξηγεί: «Δεν απαντάω σε αυτές τις προκλήσεις γιατί καταλαβαίνω ότι για να κυβερνηθεί η χώρα, για να έχουμε μία προοδευτική κυβέρνηση, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι με αυτόν τον εκλογικό νόμο, η ΕΛ.Α.Σ. να έρθει πρώτη. Είναι σήμερα δεύτερη. Η δεύτερη πολιτική δύναμη με βάση τις μετρήσεις. Πρέπει να γίνει πρώτη. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματικής συνεννόησης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις που σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα. Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα. Γιατί να το πω έτσι; Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μία λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι. Πάντως αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.

Στην παρατήρηση του δημοσιογράφου πως «Η αίσθηση του κόσμου είναι ότι τσακώνεται η ΕΛ.Α.Σ. με το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ με την ΕΛ.Α.Σ. Άρα κατά προέκταση ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα, ο Τσιπρας με τον Ανδρουλάκη. Ποιος θα είναι ο δεύτερος; Και αυτός που τρίβει τα χέρια του…» ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει πως αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης.

Και ο διάλογος συνεχίζεται ως εξής:

Σαχίνης: Ναι, βεβαίως είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος λέει παιδιά τσακωθείτε για τη δεύτερη θέση, αποδέχεστε ότι είμαι πρώτος.

Τσίπρας: Προσέξτε όμως τώρα, εσείς λέτε τσακώνεται… εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν, κύριε Σαχίνη, έχετε δει; Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη; Δεν έχω επιτεθεί. Δεν με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις καθημερινά. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ΕΛ.Α.Σ.

Σαχίνης: Άρα τον θέλετε τον Ανδρουλάκη σε μια προοπτική διακυβέρνησης της χώρας;

Τσίπρας: Εγώ σέβομαι. Ακούστε με εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ, όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν. Είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πως θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες, πως θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Ν.Δ. Όχι πως θα ασχολούμαστε καθημερινά, πως θα βγάζει ο ένας τα μάτια του άλλου.

«Ασυλία τέλος…»

Σε ό,τι αφορά τη Δικαιοσύνη ο Αλέξης Τσίπρας διαμηνύει για μία ακόμη φορά ότι με την ΕΛΑΣ η δικαιοσύνη θα αφεθεί ανεπηρέαστη να κάνει τη δουλειά της. Το σχετικό απόσπασμα της συνέντευξης έχει ως εξής:

Σαχίνης: Άρα ασυλία τέλος, γιατί εσείς καλά το λέτε, αλλά υπάρχει και η ασυλία, το άρθρο 86 στο οποίο μπορούν όλοι να καλύπτονται…

Τσίπρας: Μα όταν λέμε να λογοδοτήσουν. Η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη για να κάνει το καθήκον της και θα λογοδοτήσουν όλοι χωρίς περιορισμό, ανάλογα με τα αξιώματα του. Αν η δικαιοσύνη το κρίνει…

Σαχίνης: Προφανώς.

Τσίπρας: Κανείς δεν είναι εκ προοιμίου ένοχος. Δεν θα υπάρχει ασυλία για κανέναν. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει ασυλία και δεν μπορεί να έχει σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία ασυλία ανάλογα με το αξίωμά του.

« Η ακρίβεια είναι ένα αόρατο μνημόνιο»

Επίσης επαναφέρει τη γνωστή εκτίμηση που έχει διατυπώσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου πως η ακρίβεια είναι ένα αόρατο μνημόνιο: «Τα ενοίκια είναι σήμερα 70% επάνω. Η ζωή λοιπόν έχει ακριβύνει κατά 70 – 80 – 100%, ενώ οι μισθοί έχουν αυξηθεί μεν, αλλά η αύξηση αυτή υπολείπεται των αυξήσεων του κόστους ζωής. Έχει αυξηθεί κατά 30% ο μέσος μισθός, ενώ το μέσο κόστος ζωής σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί κατά 70, 80, 90, 100%. Αυτή η αντίστιξη είναι αισθητή στην τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη σήμερα. Και αυτό είναι που εγώ ονομάζω ένα αόρατο μνημόνιο. Η ακρίβεια που επιβαρύνει τη ζωή μας, που επιβαρύνει την οικονομική δυνατότητα και την αγοραστική δύναμη κάθε νοικοκυριού, είναι ένα αόρατο μνημόνιο».

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