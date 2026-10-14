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14.10.2026 11:48

Βορίδης για Σαμαρά: «Χωρίς αμφιβολία μας δυσκολεύει στην επίτευξη της αυτοδυναμίας»

14.10.2026 11:48
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«Χωρίς αμφιβολία». Αυτή ήταν η – απόλυτη – απάντηση του Μάκη Βορίδη στην ερώτηση αν η στάση του κ. Σαμαρά δυσκολεύει την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατία για επίτευξη αυτοδυναμίας.

Ο πρώην υπουργός βρέθηκε στο στούντιο της ΕΡΤ σήμερα το πρωί και σχολίασε τα όσα έχουν συμβεί με τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του κόμματος.

Ειδικότερα, σχολιάζοντας την κριτική που ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση, ιδιαίτερα σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο Μάκης Βορίδης αναγνώρισε ότι η πολιτική του στάση επηρεάζει τον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα στενάχωρη την απόσταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους, υπενθυμίζοντας ότι είχε διατελέσει υπουργός στην κυβέρνηση Σαμαρά και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

«Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε υπηρετήσει και έχουμε συνεργαστεί και έχουμε υπηρετήσει κοινές αξίες και κοινή κατεύθυνση. Άρα είναι εξαιρετικά στενάχωρο το να βρισκόμαστε σε απόσταση σήμερα», ανέφερε.

Ωστόσο, διαφώνησε με την κριτική του κ. Σαμαρά στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, την οποία χαρακτήρισε ισχυρό σημείο της κυβερνητικής πολιτικής.

Ως παραδείγματα ανέφερε την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο και τις πρωτοβουλίες για την ενεργειακή αξιοποίηση των θαλάσσιων περιοχών.

Αναφέρθηκε επίσης στη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η κριτική στην εξωτερική πολιτική θα πρέπει να αξιολογείται με βάση τις συγκεκριμένες ενέργειες της κυβέρνησης.

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