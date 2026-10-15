Όταν ο Δούκας… δεν συνάντησε την Γκίλφοϊλ

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Δεν την ξέρουν, δεν την είδαν, τώρα την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κάποιοι από τους πιο ένθερμους θαυμαστές της όσο καιρό ήταν πρέσβειρα.

Εκεί που οι τεμενάδες, οι ικεσίες για μία σέλφι και τα αποθεωτικά λόγια πήγαιναν σύννεφο, πλέον έχει επικρατήσει η στάση α λα Ρίτα Σακελλαρίου «ποια είστε κυρία μου;».

Αυτή η περίοδος των 11 μηνών θα μείνει στην ελληνική πολιτική ιστορία ως η πιο σουρεάλ σε σχέση με το πώς συμπεριφέρθηκαν δεκάδες Έλληνες παράγοντες απέναντι σε ένα τραγέλαφο με τη μορφή… πρεσβευτικής παρουσίας.

Υπουργοί, βουλευτές, κρατικοί παράγοντες, αυτοδιοικητικοί, διάφοροι κατέχοντες δημόσια αξιώματα, έτρεχαν να φτιάξουν… κάδρο με την Γκίλφοϊλ– ακόμα και στα… μπουζούκια.

Όχι όμως όλοι. Για παράδειγμα ο Χάρης Δούκας, καίτοι δήμαρχος της Αθήνας, της πόλης δηλαδή στην οποία έχει την έδρα της η αμερικανική πρεσβεία απέφυγε να τη δει. Ως συνειδητή πράξη και επιλογή. Όπως λένε συνεργάτες του, δεν έβρισκε το παραμικρό νόημα σε μία τέτοια συνάντηση, με τον τρόπο που όλο το σκηνικό στημένο και τη συμπεριφορά που επεδείκνυε η Γκιλφόιλ.

Το κατέστησε σαφές με τη δική του πολιτική στάση και έτσι δεν χρειάστηκε καν να υπάρξει παρεξήγηση – αρκούσε η εκ των πραγμάτων καθαρή εξήγηση ότι δεν είχαν να πουν απολύτως τίποτα…

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