Ακούει η κυβέρνηση τα καμπανάκια από τη Θεσσαλία;

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Μια άκρως ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση πραγματοποίησε η Real Polls: φεύγοντας από την επικράτεια ή από τα μεγάλα αστικά κέντρα, η εταιρεία βγήκε εκτός των πυλών και απευθύνθηκε στους κατοίκους της Θεσσαλίας, μιας περιοχής που τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στο επίκεντρο, ιδίως μετά την καταστροφική κακοκαιρία Daniel, αλλά και τις τελευταίες μεγάλες κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων.

Αφήνοντας στην άκρη προθέσεις ψήφου και εκτιμήσεις εκλογικής επιρροής, ας κρατήσουμε τρία στοιχεία της δημοσκόπησης: επτά στους δέκα ερωτηθέντες δηλώνουν ότι η κατάσταση σήμερα στην περιοχή είναι χειρότερη απ’ ό,τι το 2019, το 59,5% αναφέρει ότι η ζωή της οικογένειάς του είναι χειρότερη και το 65,4% τάσσεται υπέρ της άποψης ότι «η χώρα χρειάζεται αλλαγή. Είναι ώρα να έρθει μια άλλη κυβέρνηση, ακόμη κι αν αυτό έχει κάποιο ρίσκο».

Αν όλα αυτά δεν χτυπούν συναγερμό στην κυβέρνηση – για μια περιοχή, όπου η δυσαρέσκεια «χτυπάει κόκκινο», μετά τον Daniel, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές κινητοποιήσεις – τότε δεν ξέρουμε τι μπορεί να την κινητοποιήσει…

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