Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Απάτη με IRIS σε βάρος φοιτητή – Του «πάγωσαν» τον τραπεζικό λογαριασμό

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Επείγουσα προειδοποίηση προς τους φοιτητές του εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, έπειτα από σοβαρό περιστατικό οικονομικής εξαπάτησης που σημειώθηκε εντός των εγκαταστάσεών του, με τη χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων IRIS. Ένας φοιτητής, ο οποίος επιχείρησε καλόπιστα να βοηθήσει άγνωστο άτομο, βρέθηκε αντιμέτωπος με τις διωκτικές αρχές, ενώ δεσμεύτηκε ο προσωπικός του τραπεζικός λογαριασμός, καθώς χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσος για τη διακίνηση χρημάτων που προέρχονταν από απάτη.

Πώς στήθηκε η απάτη με το IRIS μέσα στο πανεπιστήμιο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, κατόπιν σύστασης της Πρυτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το περιστατικό καταγράφηκε πρόσφατα στους χώρους του ιδρύματος.

Ένα άγνωστο άτομο, προσποιούμενο ότι ήταν φοιτητής της σχολής, πλησίασε έναν πραγματικό φοιτητή και του ζήτησε να τον εξυπηρετήσει σε μια υποτιθέμενη έκτακτη ανάγκη.

Ο επιτήδειος ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να λάβει χρήματα μέσω IRIS επειδή διέθετε παλαιά τηλεφωνική συσκευή. Για τον λόγο αυτό, ζήτησε από τον φοιτητή να χρησιμοποιήσει τον δικό του τραπεζικό λογαριασμό, προκειμένου να δεχθεί ένα χρηματικό ποσό που, όπως υποστήριξε, θα του έστελνε ο πατέρας του.

Ο φοιτητής, χωρίς να υποψιαστεί την απάτη, συμφώνησε να βοηθήσει και έδωσε τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, ώστε να πραγματοποιηθεί η μεταφορά.

Μόλις διαπίστωσε ότι τα χρήματα είχαν πιστωθεί στον λογαριασμό του, προχώρησε στην ανάληψη του ποσού και παρέδωσε τα μετρητά απευθείας στον άγνωστο, θεωρώντας ότι απλώς εξυπηρετούσε έναν συμφοιτητή του.

Τα χρήματα προέρχονταν από άλλη απάτη με εισιτήρια ποδοσφαιρικού αγώνα

Η πραγματική προέλευση των χρημάτων αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων.

Όπως διαπιστώθηκε, ο αποστολέας δεν ήταν ο πατέρας του επιτήδειου, αλλά ένας τρίτος πολίτης, ο οποίος είχε επίσης πέσει θύμα του ίδιου ατόμου.

Συγκεκριμένα, ο δράστης είχε εξαπατήσει τον πολίτη μέσω ψευδούς ηλεκτρονικής πώλησης εισιτηρίων για ποδοσφαιρικό αγώνα. Αντί να λάβει ο ίδιος απευθείας τα χρήματα, χρησιμοποίησε τον λογαριασμό του ανυποψίαστου φοιτητή για την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

Με αυτόν τον τρόπο, ο φοιτητής βρέθηκε να έχει παραλάβει και στη συνέχεια παραδώσει χρήματα που συνδέονταν με παράνομη δραστηριότητα, χωρίς, σύμφωνα με την ενημέρωση του πανεπιστημίου, να γνωρίζει την πραγματική προέλευσή τους.

Δεσμεύτηκε ο τραπεζικός λογαριασμός του φοιτητή

Οι συνέπειες για τον φοιτητή ήταν ιδιαίτερα σοβαρές.

Όπως επισημαίνει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ο προσωπικός τραπεζικός λογαριασμός του δεσμεύτηκε άμεσα, καθώς χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσος σταθμός σε διαδικασία νομιμοποίησης προϊόντος εγκλήματος.

Παράλληλα, ο φοιτητής βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τις νόμιμες συνέπειες που απορρέουν από την εμπλοκή του στην υπόθεση και τις ενέργειες των αρμόδιων διωκτικών αρχών.

Το περιστατικό αναδεικνύει τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει όταν κάποιος δέχεται να χρησιμοποιήσει τον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό για λογαριασμό αγνώστου, ακόμη και όταν θεωρεί ότι προσφέρει μια απλή εξυπηρέτηση.

Η επείγουσα προειδοποίηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Με αφορμή την υπόθεση, η Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, με σύσταση της Πρυτανικής Αρχής, καλεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε παρόμοιες προσεγγίσεις.

Στην ανακοίνωση τονίζεται χαρακτηριστικά:

«Μην γνωστοποιείτε ποτέ προσωπικά στοιχεία, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (IBAN), κωδικούς ή αριθμούς τηλεφώνου συνδεδεμένους με τραπεζικές εφαρμογές (IRIS/e-banking) σε άγνωστα άτομα, ακόμη και αν επικαλούνται επείγουσες καταστάσεις».

Το πανεπιστήμιο ζητά επίσης από τα μέλη της φοιτητικής κοινότητας να ενημερώνουν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση τη Φύλαξη του Πανεπιστημίου, εφόσον αντιληφθούν οποιαδήποτε ανάλογη ύποπτη ενέργεια ή προσεγγιστούν από άτομα που χρησιμοποιούν παρόμοια προσχήματα.

Η ενημέρωση εκδόθηκε με στόχο την προστασία των φοιτητών από επιτήδειους που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την καλή τους πίστη, χρησιμοποιώντας τραπεζικές συναλλαγές για την ολοκλήρωση παράνομων ενεργειών.

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