Δανάη Παππά: «Ένιωθα να χάνω κομμάτια του εαυτού μου – Εγώ το επέτρεπα, ποτέ δεν φταίει μόνο ο ένας σε μια σχέση» (Video)

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Για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει σε σχέσεις της μίλησε η Δανάη Παππά, αποκαλύπτοντας ότι έχουν υπάρξει στιγμές που έχει νιώσει να «μικραίνει», με την ίδια να μη νιώθει καλά με τον εαυτό της. Τόνισε δε, ότι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη συμπεριφορά του εκάστοτε συντρόφου της, καθώς έχει σημασία και τι ο καθένας επιτρέπει να δέχεται και να του συμβαίνει.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», η ηθοποιός εξήγησε πως είχε φτάσει σε σημείο να κοιτάζεται στον καθρέφτη και να αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν ένιωθε όπως θα ήθελε.

«Η εξωτερική εμφάνιση είναι ωραία, αλλά έβλεπα ότι δεν ένιωθα καλά μέσα μου. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τον άλλον τόσο, αλλά ένιωθα ότι εγώ χάνω κάποια κομμάτια του εαυτού μου. Πράγματα που επέτρεπα εγώ να συμβαίνουν, γιατί ποτέ δεν φταίει μόνο ο ένας σε μία σχέση. Όταν είσαι σε μια σχέση με κάποιον, είναι ο άνθρωπός σου, ακούς ό,τι έχει να σου πει. Οπότε πέρναγαν όλες οι πληροφορίες και άρχιζα εγώ να μικραίνω και να λέω “Γιατί κοιτιέμαι στον καθρέφτη και δεν νιώθω αυτό που θα ήθελα;» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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