search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 12:34
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.11.2026 09:15

Δανάη Παππά: «Ένιωθα να χάνω κομμάτια του εαυτού μου – Εγώ το επέτρεπα, ποτέ δεν φταίει μόνο ο ένας σε μια σχέση» (Video)

09.11.2026 09:15
danai-pappa-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει σε σχέσεις της μίλησε η Δανάη Παππά, αποκαλύπτοντας ότι έχουν υπάρξει στιγμές που έχει νιώσει να «μικραίνει», με την ίδια να μη νιώθει καλά με τον εαυτό της. Τόνισε δε, ότι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη συμπεριφορά του εκάστοτε συντρόφου της, καθώς έχει σημασία και τι ο καθένας επιτρέπει να δέχεται και να του συμβαίνει.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», η ηθοποιός εξήγησε πως είχε φτάσει σε σημείο να κοιτάζεται στον καθρέφτη και να αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν ένιωθε όπως θα ήθελε.

«Η εξωτερική εμφάνιση είναι ωραία, αλλά έβλεπα ότι δεν ένιωθα καλά μέσα μου. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τον άλλον τόσο, αλλά ένιωθα ότι εγώ χάνω κάποια κομμάτια του εαυτού μου. Πράγματα που επέτρεπα εγώ να συμβαίνουν, γιατί ποτέ δεν φταίει μόνο ο ένας σε μία σχέση. Όταν είσαι σε μια σχέση με κάποιον, είναι ο άνθρωπός σου, ακούς ό,τι έχει να σου πει. Οπότε πέρναγαν όλες οι πληροφορίες και άρχιζα εγώ να μικραίνω και να λέω “Γιατί κοιτιέμαι στον καθρέφτη και δεν νιώθω αυτό που θα ήθελα;» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Αννίτα Πάνια για Βίσση – Καρβέλα: «Μήπως να γράψει ο γιος μου τώρα τραγούδια στην Άννα;» (Video)

Κέιτι Πέρι: Ετοιμάζεται να αποκαλύψει τα μυστικά του «σκοτεινού γάμου» της με τον καταδικασμένο βιαστή Ράσελ Μπραντ;

Λίτσα Διαμάντη: «Ποια είναι αυτή ρε;» – Η ερώτηση στον Χριστοδουλόπουλο όταν τραγούδησε το “Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος” με τη Βίσση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
motor-oil-eksot
BUSINESS

Motor Oil: Στηρίζοντας τη νέα γενιά, δίνοντας αξία στο αύριο

fiori-metallinou
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ποια είναι η Φιόρη Μεταλληνού, η Ελληνίδα αστροφυσικός που θα βρίσκεται στο πλευρό του Αδριανού Γολέμη στην ιστορική αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

merkel-portreto1
ΚΟΣΜΟΣ

Η αναπάντεχη νοσταλγία των Γερμανών για την Μέρκελ, το πορτρέτο που κάνει… θραύση και το «Nein» της

mitsotakis_tilefono
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον νέο πρωθυπουργο της Ρουμανίας, Λούκα Νικουλέσκου – Τι συζήτησαν

komodiaxorissinora_akropol
ADVERTORIAL

ΚΩΜΩΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ… για τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ – Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Ακροπόλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giamali–new
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η διπλή πρωτιά της Γιάμαλη στη μεσημεριανή ζώνη και η ισοπαλία

petilon-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερρίκος Πετιλόν: «Θα συνεργαστώ με τις Αρχές για να αποδείξω την αθωότητά μου» - Οι οκτώ εταιρείες στο όνομά του και τα χρέη των 595.976 ευρώ (video)

4108697.jpg

Ρηματικές διακοινώσεις: Τι είναι, ποια η βαρύτητά τους

tsipras-androulakis-velopoulos-samaras
ΚΑΛΧΑΣ

Το καλώδιο των εξελίξεων, οι κολλημένες βελόνες στα γκάλοπ, ο Παριζιάνος Τσίπρας, ο στάσιμος Ανδρουλάκης, ο ρόλος Βελόπουλου, ο Σαμαράς κρατάει δυνάμεις

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: «Μήνυμα» ΗΠΑ στην Τουρκία - «Σε τέτοια έργα δεν δικαιολογούνται αντιρρήσεις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 12:33
motor-oil-eksot
BUSINESS

Motor Oil: Στηρίζοντας τη νέα γενιά, δίνοντας αξία στο αύριο

fiori-metallinou
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ποια είναι η Φιόρη Μεταλληνού, η Ελληνίδα αστροφυσικός που θα βρίσκεται στο πλευρό του Αδριανού Γολέμη στην ιστορική αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

merkel-portreto1
ΚΟΣΜΟΣ

Η αναπάντεχη νοσταλγία των Γερμανών για την Μέρκελ, το πορτρέτο που κάνει… θραύση και το «Nein» της

1 / 3