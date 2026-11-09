Η «παγίδα» των εθνικών δεικτών και οι αόρατοι ασθενείς

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Πίσω από την ευημερία των αριθμών και τους ικανοποιητικούς εθνικούς μέσους όρους, κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα για χιλιάδες πολίτες στην ελληνική περιφέρεια. Η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα του σήμερα δεν είναι αυτονόητη, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί συνάρτηση του εισοδήματος, του επιπέδου εκπαίδευσης, των συνθηκών διαβίωσης και, κυρίως, του τόπου κατοικίας του κάθε πολίτη.

Το ζήτημα αυτό αναδείχθηκε ως μια από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις για το κοινωνικό κράτος κατά τις εργασίες του 15ου Συνεδρίου της Ένωσης Ασθενών. Στην εναρκτήρια συζήτηση, κορυφαίοι αναλυτές και εκπρόσωποι των ασθενών υπογράμμισαν ότι οι οριζόντιες πολιτικές δεν επαρκούν πλέον για την κάλυψη των αναγκών.

Ο Δρ Άγις Τσουρός, Πρόεδρος της Συντονιστικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Παρατηρητηρίου για τις Πολιτικές και την Οργάνωση της Δημόσιας Υγείας του Ιδρύματος Μποδοσάκη, εξήγησε, ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των υγειονομικών ανισοτήτων απαιτεί τη ριζική ενσωμάτωση της υγείας σε όλες τις δημόσιες πολιτικές. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για συστηματική και εξειδικευμένη καταγραφή των διαφορών ανάμεσα στις γεωγραφικές περιοχές και τις πληθυσμιακές ομάδες, καθώς οι εθνικοί μέσοι όροι τείνουν να αποκρύπτουν τις τοπικές κρίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκε το Παρατηρητήριο του Ιδρύματος Μποδοσάκη ως ένα απαραίτητο εργαλείο για την αξιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων, την αξιολόγηση των παρεμβάσεων και την ενίσχυση της δημόσιας λογοδοσίας.

Υγειονομικός αποκλεισμός στην ακριτική Ελλάδα: Η περίπτωση του Έβρου και της Χίου

Η θεωρητική ανάλυση των ανισοτήτων μεταφράζεται σε καθημερινό Γολγοθά για τους κατοίκους των ακριτικών περιοχών, με τα νοσοκομεία της περιφέρειας να εκπέμπουν σήμα κινδύνου λόγω υποστελέχωσης.

Στις δραματικές ελλείψεις προσωπικού που αντιμετωπίζει ο Έβρος αναφέρθηκε η Εύη Ορφανού, Μέλος του Δ.Σ. της ΕΝΑΣΕΛ και Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Σπανίων Παθήσεων Νομού Έβρου «Μαζί για ζωή». Η κυρία Ορφανού κατήγγειλε ότι στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου παραμένουν κενές βασικές ιατρικές ειδικότητες. Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι το πρόβλημα επιμένει παρά τις επανειλημμένες προκηρύξεις θέσεων και τη θεσμοθέτηση οικονομικών κινήτρων. Η ίδια επεσήμανε ότι η απλή ανακατανομή πόρων δεν αρκεί, αλλά απαιτείται ένας ευρύτερος, στρατηγικός σχεδιασμός που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την ελκυστικότητα των περιφερειακών δομών υγείας για το ιατρικό προσωπικό.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη νησιωτική Ελλάδα. Ο Σταμάτης Κλουμάσης, Πρόεδρος του Σωματείου Σκλήρυνσης κατά Πλάκας Χίου, περιέγραψε με μελανά χρώματα τις συνέπειες του γεωγραφικού αποκλεισμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Νοσοκομείο Χίου διαθέτει σύγχρονο αξονικό και μαγνητικό τομογράφο, οι οποίοι όμως υπολειτουργούν ή μένουν αναξιοποίητοι λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Αποτέλεσμα αυτής της παθογένειας είναι οι ασθενείς να εξαναγκάζονται είτε να πληρώνουν από την τσέπη τους σε ιδιωτικά κέντρα είτε να ταξιδεύουν στην Αθήνα για μια απλή εξέταση.

Η κατάσταση στη Χίο αναμένεται να επιβαρυνθεί περαιτέρω, καθώς ο κ. Κλουμάσης εξέφρασε την έντονη ανησυχία των ασθενών για το επικείμενο τετράμηνο κλείσιμο του αεροδρομίου του νησιού λόγω έργων, σε συνδυασμό με την εξαγγελθείσα διακοπή των συμβάσεων των τοπικών διαγνωστικών κέντρων με τον ΕΟΠΥΥ. Ο ίδιος απηύθυνε έκκληση για άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου, δημιουργία δικτύου φροντίδας για τη σκλήρυνση κατά πλάκας και την εφαρμογή ενός έκτακτου σχεδίου για τη μετακίνηση των ασθενών κατά την περίοδο της αεροπορικής απομόνωσης του νησιού.

Από τη χαρτογράφηση στην πράξη: Τα ψηφιακά εργαλεία και η πίεση στα ΤΕΠ

Η ανάγκη για έναν ριζικό ανασχεδιασμό του υγειονομικού χάρτη αποτελεί πλέον κοινό τόπο για τους ειδικούς. Στη συζήτηση που συντόνισε ο Καθηγητής Πολιτικής Υγείας και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κυριάκος Σουλιώτης, τονίστηκε ότι ο νέος χάρτης δεν πρέπει να είναι μια απλή γεωγραφική αποτύπωση των κτιρίων, αλλά ένας δυναμικός οδηγός που θα καταγράφει τι υπηρεσίες μπορούν πραγματικά να προσφέρουν οι δομές στους πολίτες, με βάση τη στελέχωσή τους και την ταχύτητα πρόσβασης.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο Χρήστος Τριανταφύλλου, Project Officer του Γραφείου του ΠΟΥ στην Ελλάδα, παρουσίασε την καινοτόμο ψηφιακή πλατφόρμα Quality for All, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος HEALTH-IQ. Η πλατφόρμα, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ενσωμάτωσης στην ΗΔΙΚΑ, περιλαμβάνει 190 δείκτες που αξιολογούν τη στελέχωση, τη λειτουργία και την απόδοση των υπηρεσιών υγείας. Ο κ. Τριανταφύλλου υπογράμμισε ότι τα δεδομένα αυτά πρέπει να μετατρέπονται σε πολιτικές αποφάσεις με μετρήσιμους στόχους, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την εμπειρία των ίδιων των ασθενών. Παράλληλα, πρότεινε την ανάπτυξη διασυνδεδεμένων δικτύων μεταξύ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και νοσοκομείων, με αξιοποίηση της τηλεϊατρικής και των ηλεκτρονικών φακέλων, ώστε να περιοριστούν οι αναμονές και οι περιττές μετακινήσεις.

Η ανάγκη αποσυμφόρησης των μεγάλων νοσοκομείων επιβεβαιώθηκε και από τα στοιχεία που παρουσίασε η Όλγα Μπαλαούρα, Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής. Η κυρία Μπαλαούρα αποκάλυψε ένα σοκαριστικό στατιστικό: περίπου το 80% των περιστατικών που προσέρχονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των νοσοκομείων της Αττικής δεν αποτελούν επείγοντα περιστατικά. Η στρέβλωση αυτή αναδεικνύει το μεγάλο έλλειμμα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Η Διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των Κέντρων Υγείας —ιδιαίτερα σε επιβαρυμένες περιοχές όπως η Ανατολική Αττική— και πρότεινε ως μοντέλο τη δημιουργία δικτύων εξειδικευμένων κέντρων, όπως τα Κέντρα Μαστού, που θα διασυνδέουν αποτελεσματικά τις περιφερειακές δομές με τα νοσοκομεία αναφοράς.

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