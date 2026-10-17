Σεισμός 4,2 Ρίχτερ, τα ξημερώματα, στην Κεφαλονιά

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Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:57 στην Κεφαλονιά, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 4 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Σάμης Κεφαλληνίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 17 χιλιόμετρα.
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