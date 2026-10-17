Ιαπωνία: Συναγερμός για «σεισμό-μαμούθ» 9,9 Ρίχτερ από λάθος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας – Η αναστάτωση και η …συγγνώμη

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Πανικό προκάλεσε την Παρασκευή ένα τεχνικό σφάλμα της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ιαπωνίας (JMA), όταν εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα έλαβαν επείγουσα προειδοποίηση για σεισμό μεγέθους 9,9 Ρίχτερ κοντά στα νησιά Κουρίλες. Ο συναγερμός ανακλήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, ωστόσο η λανθασμένη ειδοποίηση είχε ήδη προκαλέσει προσωρινά προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Η πραγματική σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 6,9 Ρίχτερ και σημειώθηκε κοντά στη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας, λίγο μετά το μεσημέρι, με εστιακό βάθος περίπου 160 χιλιομέτρων. Η απόκλιση ανάμεσα στην αρχική προειδοποίηση και τα πραγματικά δεδομένα οδήγησε την ιαπωνική υπηρεσία σε άμεση επανεξέταση της εκτίμησής της και, τελικά, στην ανάκληση του συναγερμού.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της JMA, το λάθος οφειλόταν σε σοβαρή τεχνική αστοχία στον υπολογισμό της θέσης του σεισμού. Συγκεκριμένα, η αρχική εκτίμηση βασίστηκε στην παραδοχή ότι η εστία βρισκόταν περίπου 680 χιλιόμετρα μακρύτερα από την Ιαπωνία σε σχέση με την πραγματική της θέση, γεγονός που οδήγησε στην εσφαλμένη εκτίμηση του μεγέθους.

«Συγγνώμη, λάθος»

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο αξιωματούχος της JMA, Σίνια Τσουκάντα, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε. «Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για τη σημαντική ταλαιπωρία και ανησυχία που προκλήθηκε στο κοινό», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Το συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία της αξιοπιστίας των συστημάτων έκτακτης ειδοποίησης, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η Ιαπωνία, όπου οι σεισμοί αποτελούν διαρκή κίνδυνο και η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών είναι κρίσιμη για την ασφάλειά τους.

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