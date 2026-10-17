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17.10.2026 07:53

Μεξικό: 158 χρόνια κάθειρξης στους δολοφόνους των τριών σέρφερ

17.10.2026 07:53
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Δικαστήριο στο Μεξικό καταδίκασε χθες σε κάθειρξη 158 ετών και εννέα μηνών τον καθένα από τους τρεις κατηγορουμένους για τη δολοφονία δύο αυστραλών σέρφερ και του αμερικανού φίλου τους, τον Απρίλιο του 2024, στην Ενσενάδα, στις ακτές του Ειρηνικού.

Τα δυο αδέλφια από την Αυστραλία, ο Τζέικ και ο Κάλουμ Ρόμπινσον, 30 και 33 ετών αντίστοιχα, κι ο αμερικανός φίλος τους Κάρτερ Ρόουντ, 30 ετών, δολοφονήθηκαν ενώ είχαν κατασκηνώσει σε απομονωμένη παραλία στην Ενσενάδα, στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια, στο βορειοδυτικό Μεξικό. Οι δολοφονίες τους είχαν προκαλέσει οργή στις χώρες των τριών ανδρών.

Τα πτώματα των σέρφερ βρέθηκαν αρκετές ημέρες μετά την εξαφάνισή τους, με τραύματα από σφαίρες στα κεφάλια.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, όλοι τους Μεξικανοί, είχαν κριθεί ένοχοι στις 9 Οκτωβρίου. Η εισαγγελία, που έχει ζητήσει να επιβληθεί ποινή 210 ετών κάθειρξης στον καθένα από τους κατηγορούμενους, είχε τονίσει στη διάρκεια της δίκης ότι οι τρεις ξένοι υπέστησαν αιφνιδιαστική επίθεση και δολοφονήθηκαν ανυπεράσπιστοι, χωρίς να προβάλουν την παραμικρή αντίσταση, ενώ ο ένας από τους κατηγορούμενος καυχιόταν μετά το έγκλημα πως είχε στην κατοχή του υπάρχοντα των θυμάτων.

Η Μπάχα Καλιφόρνια, από τις πιο βίαιες πολιτείες του Μεξικού, μαστίζεται από το οργανωμένο έγκλημα και το εμπόριο ναρκωτικών. Ωστόσο τα καρτέλ σπανίως βάζουν στο στόχαστρο ξένους τουρίστες.

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