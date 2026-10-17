Υεμένη: Οι Χούθι εκτόξευσαν δύο πυραύλους κοντά στο αεροδρόμιο του Άντεν, πόλης που ελέγχουν οι κυβερνητικές δυνάμεις (Video)

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Οι μαχητές Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση δύο πυραύλων που έπεσαν κοντά στο αεροδρόμιο του Άντεν, της πόλης όπου έχει καταφύγει η υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση, ανακοίνωσαν αστυνομικές πηγές.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε δύο ισχυρές εκρήξεις πέριξ του αεροδρομίου. Οι Χούθι, φιλοϊρανοί μαχητές που είναι σε πόλεμο με την κυβέρνηση της Υεμένης και τον Σαουδάραβα σύμμαχό της, δήλωσαν ότι στόχευαν ένα σαουδαραβικό κέντρο διοίκησης.

Footage shows the impact of an Ansar Allah (Houthi) ballistic missile near Aden International Airport.



The missiles were launched from the districts of Damt and Al-Husha in Yemen’s Al-Dhale Governorate. https://t.co/hiVhY5WhXe pic.twitter.com/Dp8LFq7Fao — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 16, 2026

Νωρίτερα, αστυνομική πηγή είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δύο πύραυλοι έπεσαν «γύρω από το αεροδρόμιο του Άντεν».

Yemen’s Ansar Allah has reportedly TARGETED and HIT the Command Center of the Saudi backed coalition in Aden, Yemen



They have also reportedly hit weapons depots within the camp. pic.twitter.com/YldQDMwzRX — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) October 16, 2026

«Δύο ρουκέτες που εκτόξευσε το κίνημα Χούθι έπεσαν εντός των εγκαταστάσεων του διεθνούς αεροδρομίου του Άντεν», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν «νεκροί, σύμφωνα τις πρώτες πληροφορίες».

«Είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα», υπογράμμισαν.

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