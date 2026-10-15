Υεμένη: Τέσσερις νεκροί από πυραυλική επίθεση των Χούθι στο προεδρικό μέγαρο στο Άντεν – Επίθεση των ανταρτών και στην πόλη Μαρίμπ (Video)

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Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν σε πυραυλική επίθεση των Χούθι με στόχο το προεδρικό μέγαρο στο Άντεν στη νότια Υεμένη, δήλωσαν σε Reuters και Γαλλικό Πρακτορείο στρατιωτικές και κυβερνητικές πηγές της Υεμένης.

Οι φιλοϊρανοί μαχητές ανακοίνωσαν προηγουμένως ότι έπληξαν το «αρχηγείο των σαουδαραβικών στρατιωτικών επιχειρήσεων» μέσα στο μέγαρο Αλ-Μαασίκ, όπου εδρεύει η κυβέρνηση που υποστηρίζεται από το Ριάντ. Το πλήγμα, είπαν, εντασσόταν σε πολιτική στοχεύσεως σαουδαραβικών ενισχύσεων.

Οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον του συγκροτήματος του προεδρικού μεγάρου στη νότια πόλη Άντεν, δήλωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Υεμένης.

#BREAKING The Houthis targeted Aden, the seat of Yemen government, with several missiles pic.twitter.com/jAHaTUqGu8 — Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) October 15, 2026

Τρεις αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν τις εκρήξεις στην περιοχή του συγκροτήματος, ενώ δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση με πολλούς πυραύλους εναντίον του συγκροτήματος του προεδρικού μεγάρου.

Δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι τόνισαν στο Reuters ότι ο πρωθυπουργός και υπουργοί της κυβέρνησης της Υεμένης που βρίσκονταν τη στιγμή της επίθεσης μέσα στο προεδρικό μέγαρο δεν τραυματίστηκαν.

Reportedly, Ansarallah have struck the Saudi-backed Presidential Palace in Aden, southern Yemen, with ballistic missiles.



See video here: https://t.co/5zDWxV8WpS



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Παράλληλα οι κυβερνητικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι οι Χούθι έπληξαν και την πόλη Μαρίμπ, η οποία ελέγχεται από την κυβέρνηση, σε μια πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή της κεντρικής Υεμένης.

«Οι τρομοκρατικές πολιτοφυλακές των Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους στην πυκνοκατοικημένη πόλη Μαρίμπ», ανακοίνωσαν οι κυβερνητικές δυνάμεις στο X.

Yemen 🇾🇪: At least four strikes hit Al-Maashiq Palace in Aden just now.



The palace has been the de-facto seat of the Yemeni presidency ever since the government was expelled from Sanaa by the Houthis. pic.twitter.com/kAMEBQlV26 — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) October 15, 2026

Μέχρι στιγμής, από τις συγκεκριμένες πληροφορίες δεν προκύπτουν επιβεβαιωμένα στοιχεία για τυχόν θύματα, την έκταση των ζημιών ή το εάν επλήγησαν συγκεκριμένα κτίρια.

Δεκάδες επιθέσεις των Χούθι και στη Σαουδική Αραβία

Ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός που επιχειρεί στην Υεμένη ανακοίνωσε ότι οι Χούθι έχουν επιχειρήσει επιθέσεις με στόχο δεκάδες αεροδρόμια, λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, καθώς εντείνονται οι συγκρούσεις μεταξύ της προσκείμενης στο Ιράν οργάνωσης και του σουνιτικού βασιλείου.

NEW: Saudi-led coalition accuses the Houthis of acquiring advanced weapons with help from “regional parties,” calling on the international community to stop militant groups from obtaining such technology.



The coalition said the Houthis have become the first such group to… — Clash Report (@clashreport) October 15, 2026

Εδώ και μία εβδομάδα, οι Χούθι εξαπολύουν βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον καίριας σημασίας σαουδαραβικών υποδομών, ως αντίποινα για τη στήριξη που παρέχει το Ριάντ στις κυβερνητικές δυνάμεις στον αναζωπυρωμένο εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης.

Η ανακοίνωση του συνασπισμού υπογραμμίζei τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολιτικές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, καθώς η σύγκρουση κλιμακώνεται.

#Watch | The conflict in Yemen has entered a dangerous new phase after Iran-backed Houthi rebels targeted the headquarters of Saudi oil giant Aramco in Dhahran.



While there were no reported fatalities, the strike damaged parts of the company's headquarters and highlighted the… pic.twitter.com/OYH5uRkcye — The Hindu (@the_hindu) October 15, 2026

Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού Τούρκι αλ-Μάλικι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μηνός, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει 20 επιθέσεις εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ, με απολογισμό 17 νεκρούς και 333 τραυματίες.

Το αεροδρόμιο αυτό – ένας από τους βασικότερους διεθνείς αεροπορικούς κόμβους της Σαουδικής Αραβίας – συγκαταλέγεται στις πολιτικές υποδομές που στοχοποιήθηκαν σε αυτό που ο συνασπισμός περιέγραψε ως σειρά επιθέσεων.

Ο συνασπισμός τόνισε επίσης ότι επιθέσεις των Χούθι στο αεροδρόμιο της Άμπχα, στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία κοντά στα σύνορα με την Υεμένη, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 28.

The Saudi-led coalition releases footage showing the moment Yemen’s Houthi militia attacked Abha International Airport in Saudi Arabia. pic.twitter.com/jh4SKJhWvz — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 15, 2026

Ο αλ-Μάλικι δήλωσε ότι οι υεμενίτες αντάρτες έχουν αποκτήσει προηγμένη στρατιωτική τεχνολογία με τη συνδρομή «περιφερειακών παραγόντων», συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ταχύπλοων σκαφών φορτωμένων με εκρηκτικά.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι ο συνασπισμός έχει καταστρέψει 127 εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων και πλατφόρμες εκτόξευσης σε ορεινές περιοχές της Υεμένης.

Κάλεσε τους Χούθι να σταματήσουν άμεσα τις επιχειρήσεις που στοχεύουν αμάχους και πολιτικές υποδομές, ενώ συνέστησε στην οργάνωση να διαβάσει προσεκτικά την ανακοίνωση του συνασπισμού, «διαβάζοντας και ανάμεσα στις γραμμές».

Λίγο μετά την ανακοίνωση του συνασπισμού, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι δήλωσε ότι ο εναέριος χώρος και τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας δεν είναι ασφαλή. Επανέλαβε την προειδοποίηση προς τις αεροπορικές εταιρείες, εξαιρώντας ωστόσο τον εναέριο χώρο πάνω από τις ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας.

Ένας πόλεμος χωρίς οριστική διευθέτηση

Οι Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά το 2014, πυροδοτώντας την επέμβαση του υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμού το 2015 υπέρ της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Παρά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ το 2022 και την περίοδο σχετικής αποκλιμάκωσης που ακολούθησε, η πολιτική και στρατιωτική αντιπαράθεση δεν οδήγησε σε συνολική ειρηνευτική συμφωνία.

Οι νέες επιχειρήσεις και η επέκταση των επιθέσεων σε στρατηγικούς στόχους αυξάνουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης, τόσο στο εσωτερικό της Υεμένης όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Αραβικής Χερσονήσου.

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