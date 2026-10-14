Σαουδική Αραβία: Επιθέσεις Χούθι σε εγκαταστάσεις της Saudi Aramco και στο αεροδρόμιο του Ριάντ

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Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά εγκαταστάσεων της Saudi Aramco στο Ντάραν, κατά του διεθνούς αεροδρομίου King Khalid του Ριάντ και διυλιστηρίου της Aramco στην περιοχή της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.

Οι αντάρτες δεν προσδιόρισαν τον χρόνο των επιθέσεων αυτών. «Οι επιχειρήσεις στην καρδιά του εδάφους της Σαουδικής Αραβίας θα συνεχισθούν τις επόμενες ημέρες με στόχους τα αεροδρόμια και τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του εχθρού και με βαριές συνέπειες», ανακοίνωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σάρι.

Νωρίτερα, εκρήξεις ακούστηκαν από το κέντρο του Ριάντ, ενώ η πολιτική άμυνα σήμανε συναγερμό προειδοποιώντας για «κίνδυνο» για την πρωτεύουσα. Ο συναγερμός ήρθη.

BREAKING: Yemen’s Houthis have now directly struck the nerve center of the world’s largest oil company, Saudi Aramco, in Dhahran, with smoke reported at the headquarters and evacuation orders issued, per Reuters. The strike comes after the Houthis explicitly named Aramco’s Dhahran headquarters as one of three targets they would hit if Saudi Arabia attacked the Sana’a oil depot. The facility houses Aramco’s corporate headquarters and research center, overseeing a company that produced 9.1 million barrels of liquids per day in H1 2026 and holds 247.2 billion barrels of oil-equivalent reserves. — The Hormuz Report (@HormuzReport) October 13, 2026

Ο υπό την Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης απέναντι στους Χούθι ανακοίνωσε στην συνέχεια την αναχαίτιση πυραύλου επάνω από το Ριάντ.

Οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν παράλληλα ότι τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων δύο γυναίκες και ένα παιδί, τραυματίσθηκαν από συντρίμμια πυραύλου στην πρωτεύουσα.

Η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες στόχος καθημερινών επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στους φιλοϊρανούς αντάρτες της Υεμένης και τη μοναρχία του Κόλπου.

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