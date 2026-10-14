Κωνσταντινούπολη: Χαμός από τις βροχές – Γυναίκα παρασύρθηκε από τα νερά, πλημμύρισε το μετρό

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Η κακοκαιρία σφυροκοπεί περιοχές της Τουρκίας με τους μετεωρολόγους να εκδίδουν «πορτοκαλί» συναγερμούς για διάφορες περιοχές καθώς οι ισχυρές βροχές θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.

Αρκετά ήταν τα προβλήματα στην Κωνσταντινούπολη όπου καταγράφηκαν σκηνές χάους με δρόμους να γίνονται ποτάμια ενώ νερά μπήκαν και σε σταθμούς του μετρό.

🌊Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Şelaleyi andıran görüntüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. pic.twitter.com/WTBW11qN1x — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 14, 2026

Σε μια περίπτωση στην περιοχή Εσενγιούρτ, γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά με την περιπέτειά της να καταγράφεται σε βίντεο.

🌧️ İstanbul Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda bir kadın suya kapıldı.



Çevredeki vatandaşlar, kadını kollarından tutarak akıntıdan kurtardı. pic.twitter.com/6udfWtvWKB — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 14, 2026

🌧️ İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Hacıosman metro istasyonunu su bastı.



🚇 Tavandan akan suları görenler şaşırdı. pic.twitter.com/FQmEoVLmq0 October 14, 2026

Ευτυχώς για την ίδια, κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της και να τη σώσουν.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για αρκετά πλημμυρισμένα σπίτια, για νερά που μπήκαν σε νοσοκομεία αλλά και για καταρρεύσεις τοίχων σε σχολεία.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί σε διάφορες περιοχές μέχρι το προσεχές Σάββατο και εκτός από τις βροχές, θα υπάρχει και πτώση της θερμοκρασίας έως 6 βαθμούς Κελσίου.

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