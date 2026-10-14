Πάπας Λέων: Τα νεότερα για την υγεία του μετά το χειρουργείο για τον καρκίνο του πνεύμονα

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Μια ήρεμη νύχτα πέρασε ο Πάπας Λέων, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε χθες για την αφαίρεση αδενοκαρκινώματος από τον δεξιό πνεύμονα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Τύπου του Βατικανού.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά αργά το βράδυ της Τρίτης, ο χειρουργός Στέφανο Μαργκαριτόρα, μαζί με την ιατρική του ομάδα, προχώρησε στην αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονα του ποντίφικα.

Τι δήλωσε ο αδελφός του Πάπα Λέοντα

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Λουίς Πρέβοστ, μιλώντας σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρθηκε στη σοβαρότητα του ευρήματος, επισημαίνοντας ότι οι γιατροί κατάφεραν να το αφαιρέσουν πλήρως.

«Αυτό που βρήκαν οι γιατροί ήταν σοβαρό, αλλά κατάφεραν να το αφαιρέσουν ολοκληρωτικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πότε αναμένεται να πάρει εξιτήριο

Με βάση τις εκτιμήσεις των γιατρών, ο Πάπας Λέων αναμένεται να λάβει εξιτήριο μέσα στις επόμενες τέσσερις έως πέντε ημέρες.

Παράλληλα, εντός της ημέρας, η επταμελής ιατρική ομάδα που ανέλαβε τη θεραπεία του Αμερικανού ποντίφικα αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του.

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