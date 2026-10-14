Axios: Το δίλημμα Τραμπ και Νετανιάχου για νέα επίθεση στο Ιράν πριν τις εκλογές σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν το ενδεχόμενο μιας κοινής στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν ενόψει των επερχόμενων εκλογών σε ΗΠΑ και Ισραήλ.

Παρά τις ισραηλινές ανησυχίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται επιφυλακτικός σχετικά με την πραγματοποίηση επίθεσης πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Οι ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ ο Ισραηλινός αρχηγός του Γενικού Επιτελείου προειδοποίησε ότι μια νέα σύγκρουση ενδέχεται να οδηγήσει σε αναβολή των ισραηλινών εκλογών.

Ο Λευκός Οίκος διέψευσε τις συζητήσεις περί επανάληψης του πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο Ιράν πριν από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.

Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν παραμένουν στάσιμες, με τις ΗΠΑ να συνεχίζουν να ασκούν οικονομικές πιέσεις και να αναμένουν την απάντηση της Τεχεράνης στις πρόσφατες προτάσεις.

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Το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, πριν από τις εκλογές σε Ισραήλ και ΗΠΑ, συζήτησαν την περασμένη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios από τέσσερις πηγές.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχίες για πληροφορίες των ισραηλινών υπηρεσιών ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ωστόσο, ο Τραμπ εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι σε μια νέα επίθεση πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Οι ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών παραμένουν πάντως σε επιφυλακή, ολοκληρώνοντας τις προετοιμασίες τους για το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης του Αμερικανού προέδρου.

Τα σχέδια για νέα επίθεση στο Ιράν

Σύμφωνα με τις πηγές, Τραμπ και Νετανιάχου είχαν αρκετές τηλεφωνικές επικοινωνίες τις τελευταίες δύο εβδομάδες, εξετάζοντας μια πιθανή κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στο Ισραήλ το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης της εγκατάστασης στο όρος Πίκαξ για τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Στις 2 Οκτωβρίου, κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης συνεδρίασαν επί ώρες στο Καμπ Ντέιβιντ, εξετάζοντας την πορεία του πολέμου και την πιθανότητα επανάληψης των πληγμάτων.

Αρχικά, ο Τραμπ φέρεται να έκλινε υπέρ μιας νέας επίθεσης, αλλά στη συνέχεια έγινε πιο διστακτικός.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και η ηγεσία της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εμφανίζονται ως οι ισχυρότεροι υποστηρικτές των νέων πληγμάτων. Αντίθετα, οι περισσότεροι σύμβουλοι του Τραμπ προτιμούν τη συνέχιση των οικονομικών κυρώσεων και της πίεσης προς την Τεχεράνη, εκτιμώντας ότι αποδίδουν ολοένα περισσότερο.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ έχει ενθαρρύνει τον Νετανιάχου να προετοιμαστεί, χωρίς όμως να δεσμευτεί για επίθεση.

Ο Λευκός Οίκος διέψευσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν την επανάληψη του πολέμου, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πρόκειται να επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Το γραφείο Νετανιάχου περιορίστηκε να επισημάνει ότι οι δύο ηγέτες επικοινωνούν τακτικά, χωρίς να σχολιάσει το περιεχόμενο των συνομιλιών τους.

Ο φόβος αναβολής των εκλογών στο Ισραήλ

Μια νέα σύγκρουση θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά τις ισραηλινές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, αλλά και τις αμερικανικές εκλογές που ακολουθούν μία εβδομάδα αργότερα.

Το Ιράν εκτιμάται ότι θα απαντούσε σε μια νέα επίθεση εκτοξεύοντας εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Ο αρχηγός του ισραηλινού Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, συζήτησε την περασμένη εβδομάδα με τον Αμερικανό ομόλογό του, στρατηγό Νταν Κέιν, το ενδεχόμενο επανέναρξης εκτεταμένων συγκρούσεων μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για τη συνομιλία, ο Ζαμίρ προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβολή των ισραηλινών εκλογών, λόγω των αναμενόμενων ιρανικών αντιποίνων.

Παράλληλα, αντιμετωπίζει το δίλημμα ότι μια προεκλογική επίθεση ενδέχεται να εκληφθεί ως πολιτικός ελιγμός του Νετανιάχου, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη προς τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος θεωρείται σε μεγάλο βαθμό υπεράνω πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Ο εκπρόσωπος του Κέιν, Τζο Χόλστεντ, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι πολιτικοί υπολογισμοί Τραμπ και Νετανιάχου

Στον Λευκό Οίκο γνωρίζουν ότι ο Νετανιάχου θεωρεί πολιτικά ισχυρότερη την εικόνα του ως πρωθυπουργού σε καιρό πολέμου.

Πάντως, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, ο Νετανιάχου υποστήριξε σε πρόσφατες συναντήσεις με στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών ότι ο Τραμπ ήταν εκείνος που έθεσε πρώτος το ενδεχόμενο επίθεσης πριν από τις εκλογές, ρωτώντας αν το Ισραήλ θα συμμετείχε.

Για τον Αμερικανό πρόεδρο, η επανέναρξη του πολέμου εγκυμονεί επίσης πολιτικούς κινδύνους, καθώς θα μπορούσε να επαναφέρει στο προσκήνιο μια αντιδημοφιλή σύγκρουση και να προκαλέσει νέα αύξηση στις τιμές της βενζίνης.

Στάσιμες οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Την ίδια ώρα, οι διαμεσολαβητές του Κατάρ εξακολουθούν να περιμένουν την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία αμερικανική αντιπρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία περιλαμβάνει απαιτήσεις για παραχωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα.

Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις ούτε ουσιαστικά ενεργές ούτε οριστικά νεκρές, επισημαίνοντας ότι η Ουάσινγκτον συνεχίζει να αυξάνει την πίεση προς το Ιράν.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε την Τρίτη ότι «το Ιράν είναι μια αποτυχημένη χώρα», προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ θα λάβουν πολύ σύντομα απόφαση για τη στάση τους απέναντι στην Τεχεράνη.

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