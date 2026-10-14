Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι αγωνιώδεις προσπάθειες να σώσει τη θέση της, τα τηλεφωνήματα και η οργή του Τραμπ

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Τις αγωνιώδεις προσπάθειες της Κίμπερλι Γκίλφοιλ να σώσει τη θέση της περιγράφει σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal. Καθώς οι επιζήμιες αποκαλύψεις συσσωρεύονταν, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα άρχισε να τηλεφωνεί σε αξιωματούχους της κυβέρνησης και σε άτομα του στενού κύκλου του Προέδρου, υποβαθμίζοντας τα δημοσιεύματα της «Wall Street Journal» που υποδείκνυαν ότι χρησιμοποιούσε τη θέση της για προσωπικό όφελος.

Η Γκίλφοιλ ανησυχούσε για τη θέση της από τα τέλη του περασμένου μήνα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η πρέσβης άρχισε να τηλεφωνεί σε αξιωματούχους της κυβέρνησης και σε εξέχοντες υποστηρικτές του Τραμπ, συχνά τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αθήνα, για να ζητήσει την υποστήριξή τους, ανέφεραν τα ίδια άτομα. Όταν η WSJ αποκάλυψε μηνύματα τα οποία έδειχναν ότι είχε ζητήσει 100.000 δολάρια από έναν δωρητή του Τραμπ κατά την περίοδο πριν από την ακρόασή της για την επικύρωση του διορισμού της πέρυσι, η Γκίλφοιλ επικοινώνησε με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου για να τους πει ότι τα μηνύματα κειμένου είχαν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αξιωματούχοι δεν πίστεψαν τους ισχυρισμούς της, ανέφεραν οι πηγές, ενώ καθώς τα αρνητικά δημοσιεύματα αυξάνονταν, η ατμόσφαιρα στην πρεσβεία έγινε όλο και πιο τεταμένη. Η Γκίλφοιλ ήταν αποφασισμένη να εντοπίσει όσους διέρρεαν τις ειδήσεις που την έκαναν αντικείμενο χλευασμού σε βραδινές τηλεοπτικές εκπομπές, κατηγορώντας το προσωπικό της πρεσβείας και την ομάδα ασφαλείας της, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Οι επισκέπτες στο «Τζέφερσον Χάουζ», την κατοικία της Αθήνας που η Γκίλφοιλ είχε διακοσμήσει με μεγάλες προσωπογραφίες της, παρατήρησαν ότι κοίταζε πάνω από τον ώμο τους για να παρακολουθήσει την τηλεόραση χωρίς ήχο, η οποία μετέδιδε ειδήσεις σχετικά με τα αυξανόμενα πολιτικά της προβλήματα.

Σε κάποια φάση, η Γκίλφοιλ τηλεφώνησε στον Μάθιου Μπόιλ, επικεφαλής του γραφείου της Ουάσινγκτον του συντηρητικού μέσου ενημέρωσης Breitbart News, ζητώντας βοήθεια για να ασκήσει πιέσεις σε αξιωματούχους της κυβέρνησης εκ μέρους της, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Προσπάθησε να δώσει την εντύπωση ότι όλα ήταν φυσιολογικά. Τη Δευτέρα, δημοσίευσε μια φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα όπου ποζάρει μαζί με τον Ισπανό πρέσβη στην Ελλάδα για να γιορτάσει την εθνική εορτή της χώρας του, γράφοντας: «Feliz Fiesta Nacional!» Στο Instagram, ευχήθηκε στην Λάρα Τραμπ, τη νύφη του προέδρου, «Χρόνια Πολλά». Νωρίς την Τρίτη, εξακολουθούσε να λέει στους συνεργάτες της ότι θα επιβιώσει από το σκάνδαλο, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Όμως ο πρόεδρος Τραμπ έχανε την υπομονή του. Κατά τη διάρκεια μιας προπαρασκευαστικής συνάντησης το πρωί της Τρίτης για την πρώτη συνέντευξη Τύπου της νέας εκπροσώπου Τύπου του, Κέιτι Ζακαράια, στο Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος έδωσε εντολή να ανακοινώσει δημοσίως ότι ζητούσε από την Γκίλφοιλ να παραιτηθεί, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα. Ο Τραμπ δεν μίλησε απευθείας με την Γκίλφοιλ πριν λάβει την απόφαση, ανέφερε μία από τις πηγές. «Ζητήσαμε από την πρέσβειρα Γκίλφοιλ να παραιτηθεί», δήλωσε η Ζαχαρία στους δημοσιογράφους την Τρίτη. «Ήταν ένα εξαιρετικό στέλεχος για την ομάδα μας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία».

Ο Τραμπ ήταν ενοχλημένος από το πόσο θρασύς φαινόταν να είναι ο χαρακτήρας των κατηγοριών, σύμφωνα με άτομα που μίλησαν μαζί του, και τον προβλημάτιζε το γεγονός ότι η Γκίλφοιλ κερδίζε χρήματα από την προεδρία του. Οι ανώτεροι σύμβουλοι του προέδρου ένιωθαν όλο και μεγαλύτερη απογοήτευση από τα αρνητικά πρωτοσέλιδα, τα οποία φοβούνταν ότι θα τροφοδοτούσαν την εντύπωση της αυτοεξυπηρέτησης, λίγες μόνο εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η ασυνήθιστη απόφαση του προέδρου να απομακρύνει μια εν ενεργεία πρέσβειρα ολοκλήρωσε μια εβδομάδα κατά την οποία μία από τους πιο εξέχοντες διπλωμάτες της Αμερικής μετατράπηκε απροσδόκητα σε ανεπιθύμητη πηγή αποσπάσεως της προσοχής.

Ο Τραμπ φαίνεται πρόθυμος να αποστασιοποιηθεί από μια πρέσβειρα που κάποτε καυχιόταν για την πρόσβασή της στο Οβάλ Γραφείο, αλλά τώρα αντιμετωπίζει αιτήματα για έρευνες από τους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου, οι οποίοι ενδέχεται να αναλάβουν την εξουσία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τον Μάρτιο, ο Πρόεδρος τίμησε τη Γκίλφοιλ σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο για την Ελληνική Επετείο της Ανεξαρτησίας, αποκαλώντας την «μακροχρόνια φίλη μου» και «πηγή έμπνευσης». Την Τρίτη, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Όχι, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Υποθέτω ότι έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και οι ανώτεροι συνεργάτες του βρίσκονταν στα μισά του δρόμου προς την Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, όταν έμαθαν ότι η WSJ ετοιμαζόταν να δημοσιεύσει ένα άρθρο που αποκάλυπτε ότι η Γκίλφοιλ είχε ζητήσει την κατάθεση 100.000 δολαρίων στον λογαριασμό της στην American Express από τον Έρικ Ντέτερς, έναν δωρητή του Τραμπ και πρώην υποψήφιο για το Κογκρέσο. Η ομάδα του Ρούμπιο προετοιμαζόταν για μια σημαντική ομιλία σχετικά με τον δυτικό πολιτισμό, την οποία επρόκειτο να εκφωνήσει την επόμενη μέρα στην Ακρόπολη κατά το ηλιοβασίλεμα, μια προσεκτικά οργανωμένη εκδήλωση που φοβούνταν ότι θα μπορούσε να επισκιάζεται από τη διαμάχη, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους της διοίκησης.

Πιάστηκαν εξ απροόπτου και ένιωσαν απογοήτευση από τις αποκαλύψεις, στέλνοντας μηνύματα στους αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον καθώς εκτιμούσαν τις πιθανές επιπτώσεις, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Ρούμπιο είχε υπερασπιστεί τη Γκίλφοιλ ως «απίστευτα αποτελεσματική υποστηρίκτρια» της ατζέντας του Τραμπ και είχε τονίσει ότι η κυβέρνηση την «εκτιμούσε ιδιαίτερα». Πριν από την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα, η Γκίλφοιλ προσπάθησε να περιορίσει τις επιπτώσεις της αρνητικής κάλυψης από τα ΜΜΕ. Στις αρχές αυτού του μήνα, ρώτησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αν θα μπορούσε να επιτύχει την αφαίρεση από το διαδίκτυο ενός άρθρου της «Daily Mail», σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα. Το άρθρο υπονοούσε ότι δεν είχε πληρώσει λογαριασμό ύψους 1.586 ευρώ για δύο κιβώτια σαμπάνιας και ένα δείπνο. Αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τη ρώτησαν αν μπορούσε να προσκομίσει απόδειξη πληρωμής που να αποδεικνύει ότι είχε πληρώσει, αλλά εκείνη δεν προσκόμισε καμία, ανέφερε το ίδιο πρόσωπο.

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