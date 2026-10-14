Θύελλα στο Ισραήλ: Ο Νετανιάχου παραδέχθηκε επίσκεψη του αρχικατάσκοπου της Αιγύπτου πριν την επίθεση της Χαμάς – «Δεν συναντήθηκε μαζί μου»

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Ο ευρισκόμενος υπό πίεση πρωθυπουργός του Ισραήλ επιβεβαίωσε για πρώτη φορά δημοσιεύματα και πληροφορίες που έφεραν την Αίγυπτο να έχει προειδοποιήσει το Τελ Αβίβ για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Αμπάς Καμέλ ταξίδεψε κρυφά στο Ισραήλ λίγες ημέρες πριν από την επίθεση της Χάμας στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ παράλληλα επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους, κατά τη διάρκεια μιας εκτενούς τηλεοπτικής συνέντευξης εν όψει των επικείμενων εκλογών. «Δεν συναντήθηκε μαζί μου», ισχυρίστηκε ο Νετανιάχου στην φιλοκυβερνητική εκπομπή «The Patriots» στο Κανάλι 14, αναφερόμενος στον Καμέλ, «επειδή εκείνη τη στιγμή βρισκόμουν σε τελετή μνήμης για στρατιώτες των IDF».

«Δεν συναντήθηκε μαζί μου, δεν μίλησε μαζί μου», συνέχισε. «Πότε συναντάται ένας επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών με έναν αρχηγό κράτους;». Ωστόσο, στην πραγματικότητα, ο Νετανιάχου έχει συναντηθεί με τον Καμέλ, φιλοξενώντας τον επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών το 2021 στην κατοικία του πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Καμέλ είπε σε ισραηλινούς αξιωματούχους ότι η Χαμάς σχεδίαζε μια μεγάλη επίθεση αν το Ισραήλ δεν αποδεχόταν μια συμφωνία που θα περιελάμβανε απελευθέρωση κρατουμένων και οικονομικές παραχωρήσεις.

Ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε με ποιον συναντήθηκε ο Καμέλ: «Ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών ήταν εδώ. Παρέμεινε εδώ για περίπου 50 λεπτά. Θέλω να μάθω με ποιον συναντήθηκε», είπε. Όταν έγιναν γνωστές οι αναφορές σχετικά με την προειδοποίηση, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Δεν εστάλη κανένα προειδοποιητικό μήνυμα από την Αίγυπτο και ο πρωθυπουργός δεν μίλησε ούτε συναντήθηκε με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών από τη συγκρότηση της κυβέρνησης — ούτε έμμεσα ούτε άμεσα».

Τα ρεπορτάζ σχετικά με τον Καμέλ εντάσσονται σε μια σειρά ισχυρισμών ότι ο Νετανιάχου έλαβε έγκαιρες προειδοποιήσεις για μια μεγάλη επίθεση από τη Γάζα κατά την περίοδο πριν από τις 7 Οκτωβρίου, αλλά δεν έλαβε μέτρα. Ο Νετανιάχου έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις αναφορές αυτές και έχει αποδώσει την ευθύνη για τις αποτυχίες που συνόδευσαν την επίθεση στις υπηρεσίες ασφαλείας. Χθες επίσης αρνήθηκε ότι εμπόδισε μια συμφωνία στη Γάζα που θα εξασφάλιζε την ταχύτερη επιστροφή των ομήρων και θα έσωζε τις ζωές ορισμένων που πέθαναν κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας, λέγοντας ότι δεν υπήρχε τέτοια συμφωνία, αλλά μάλλον μόνο η προθυμία ορισμένων για πλήρη συνθηκολόγηση στη Γάζα, κάτι που ήταν απαράδεκτο για τον ίδιο και δεν θα εγγυόταν καν την επιστροφή όλων των ομήρων.

Επανέλαβε ότι την ευθύνη φέρουν οι επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας που δεν τον ξύπνησαν τη νύχτα της 7ης Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι, παρά τα σημάδια που υποδείκνυαν επίθεση της Χαμάς, επέλεξαν να μην τον ξυπνήσουν επειδή φοβόντουσαν ότι θα προκαλούσε «λάθος εκτίμηση» αν χτυπούσε σκληρά την οργάνωση. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, οι επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών και του στρατού πίστευαν ότι η Χάμας διεξήγαγε άσκηση ή προετοιμαζόταν για μια μικρής κλίμακας επίθεση.

Είδαν μαχητές της Χάμας να τοποθετούν ισραηλινές κάρτες SIM στα κινητά τους και ανώτερους διοικητές της Χάμας να κατευθύνονται προς υπόγεια καταφύγια, είπε, αλλά «ήταν εγκλωβισμένοι στην αντίληψη ότι επρόκειτο για άσκηση ή για κάτι ασήμαντο». «Αν με είχαν ξυπνήσει, ήξεραν ότι θα είχα τους ξυπνήσει όλους, θα είχα ακυρώσει το “Nova” (σ.σ. το φεστιβάλ) και θα είχα θέσει την πολεμική αεροπορία σε κατάσταση συναγερμού», συνέχισε. «Αν ξυπνήσουμε τον πρωθυπουργό, θα προκαλέσει την Χαμάς να μας επιτεθεί χωρίς να το θέλει», ισχυρίστηκε ο Νετανιάχου ότι πίστευαν οι επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας.

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