Γερμανία: Φονική επίθεση σε γηροκομείο – Μια νεκρή και δύο σοβαρά τραυματίες

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Ένας 72χρονος τρόφιμος γηροκομείου στην πόλη Όλφεν, κοντά στο Ντόρτμουντ, σκότωσε χθες Παρασκευή μια ηλικιωμένη και τραυμάτισε άλλες δύο μέσα στην καφετέρια του ιδρύματος, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου WDR και της εφημερίδας Bild, ο 72χρονος μαχαίρωσε τρεις γυναίκες στον χώρο της καφετέριας. Μια 86χρονη βρήκε τον θάνατο, ενώ άλλες δύο γυναίκες, 83 και 81 ετών αντίστοιχα, τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση της υγείας ενός από τους δύο σοβαρά τραυματίες, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στον τόπο του εγκλήματος συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος δεν προέβαλε αντίσταση. Το κίνητρό του παραμένει αδιευκρίνιστο.

Ο ηλικιωμένος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε αρκετά άτομα, με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν πως ενδέχεται να δέχθηκαν επίθεση συνολικά τέσσερις άνθρωποι.

Μετά την επίθεση, ο 72χρονος επέστρεψε στο δωμάτιό του, όπου τον εντόπισαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Οι λεπτομέρειες για τις κινήσεις του φερόμενου ως δράστη δεν είχαν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από τις αρμόδιες αρχές κατά τη δημοσίευση των αρχικών πληροφοριών.

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