search
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.10.2026 10:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2026 07:39

Γερμανία: Φονική επίθεση σε γηροκομείο – Μια νεκρή και δύο σοβαρά τραυματίες

17.10.2026 07:39
girokomeio_germania

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένας 72χρονος τρόφιμος γηροκομείου στην πόλη Όλφεν, κοντά στο Ντόρτμουντ, σκότωσε χθες Παρασκευή μια ηλικιωμένη και τραυμάτισε άλλες δύο μέσα στην καφετέρια του ιδρύματος, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου WDR και της εφημερίδας Bild, ο 72χρονος μαχαίρωσε τρεις γυναίκες στον χώρο της καφετέριας. Μια 86χρονη βρήκε τον θάνατο, ενώ άλλες δύο γυναίκες, 83 και 81 ετών αντίστοιχα, τραυματίστηκαν σοβαρά και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση της υγείας ενός από τους δύο σοβαρά τραυματίες, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στον τόπο του εγκλήματος συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος δεν προέβαλε αντίσταση. Το κίνητρό του παραμένει αδιευκρίνιστο.

Ο ηλικιωμένος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε αρκετά άτομα, με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν πως ενδέχεται να δέχθηκαν επίθεση συνολικά τέσσερις άνθρωποι.

Μετά την επίθεση, ο 72χρονος επέστρεψε στο δωμάτιό του, όπου τον εντόπισαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Οι λεπτομέρειες για τις κινήσεις του φερόμενου ως δράστη δεν είχαν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από τις αρμόδιες αρχές κατά τη δημοσίευση των αρχικών πληροφοριών.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: «Παγώνει» τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά τη συμφωνία για το ντίζελ – Οκτώ νεκροί και πάνω από ένα εκατομμύριο χωρίς ρεύμα στην Ουκρανία

Υεμένη: Οι Χούθι εκτόξευσαν δύο πυραύλους κοντά στο αεροδρόμιο του Άντεν, πόλης που ελέγχουν οι κυβερνητικές δυνάμεις (Video)

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί συγκεντρώνουν περισσότερα χρήματα από τους Ρεπουμπλικάνους, παρά τα εκατομμύρια του Μασκ





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
altsxaimer-new
ΥΓΕΙΑ

Αλτσχάιμερ: Στην Ελλάδα οι νέες θεραπείες – Ποιοι μπορούν να τις λάβουν και σε ποια νοσοκομεία

Volodimir-Zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία στέλνει την ΕΕ στα βράχια

Kliniki Xania
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Έχω εμβρυάκι, μπορείς να μου βρεις παρένθετη να της το χώσουμε»; – Οι κυνικοί διάλογοι μεταξύ γιατρών και προσωπικού της κλινικής εξωσωματικής (Video)

xatzidakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Χατζηδάκη στην ΟΝΝΕΔ: Να πάρουμε στην πλάτη μας την επόμενη εκλογική μάχη

venzini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανάσα» 15 ημερών στην αντλία και +30% στο επίδομα θέρμανσης – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
media-mouse-entos
MEDIA

Ο Κανάκης, το «ραδιο αρβύλα» και το Open, η Σκορδά υπόσχεται ότι θα είναι  «ForYou», Γιάννης Χρηστάκος και Στράτος Μπαλής σε διευθυντικές θέσεις και ο Βασίλης Μπίτσης σε μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής

vardinogiannis g 1
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Βαρδινογιάννης: Μια ζωή με δικούς του κανόνες - Ο «Καπετάνιος», η μπέσα και οι φιλίες

premieres
MEDIA

Πακέτο από πρεμιέρες εκπομπών σε Mega, ΣΚΑΪ, OPEN

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

STAGE: Απόφαση του ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο για πλήρη ασφάλιση και αναγνώριση συντάξιμων ετών εργασίας

tileorasi
MEDIA

Θρυλική ώθηση στον ΑΝΤ1 για την κορυφή της τηλεθέασης την Πέμπτη (15/10)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.10.2026 10:01
altsxaimer-new
ΥΓΕΙΑ

Αλτσχάιμερ: Στην Ελλάδα οι νέες θεραπείες – Ποιοι μπορούν να τις λάβουν και σε ποια νοσοκομεία

Volodimir-Zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία στέλνει την ΕΕ στα βράχια

Kliniki Xania
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Έχω εμβρυάκι, μπορείς να μου βρεις παρένθετη να της το χώσουμε»; – Οι κυνικοί διάλογοι μεταξύ γιατρών και προσωπικού της κλινικής εξωσωματικής (Video)

1 / 3