Τραμπ: «Παγώνει» τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά τη συμφωνία για το ντίζελ – Οκτώ νεκροί και πάνω από ένα εκατομμύριο χωρίς ρεύμα στην Ουκρανία

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Την αναστολή εφαρμογής του νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογράφοντας εκτελεστικό διάταγμα την Παρασκευή (16/10), με το οποίο επικαλείται το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η απόφαση έρχεται μόλις έναν μήνα μετά την υπογραφή της σχετικής νομοθεσίας και ενώ η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων, που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον οκτώ νεκρούς, 60 τραυματίες και περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Γιατί ο Τραμπ αναστέλλει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας

Με το εκτελεστικό διάταγμα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε την εφαρμογή σειράς οικονομικών κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία την οποία είχε υπογράψει στις 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Το νομοθέτημα, που φέρει το όνομα του εκλιπόντος Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας Λίντσεϊ Γκράχαμ, είχε εγκριθεί με ευρείες διακομματικές πλειοψηφίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία.

Βασικός στόχος του ήταν να περιοριστούν οι οικονομικοί πόροι που αξιοποιεί η Μόσχα για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία, μέσω αυστηρότερων κυρώσεων σε ρωσικά οικονομικά συμφέροντα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δραστηριότητες που συνδέονται με την ενέργεια.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης μέτρα κατά του ρωσικού «σκιώδους στόλου» δεξαμενόπλοιων, καθώς και τη δυνατότητα επιβολής πρόσθετων δασμών σε χώρες που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο ή διευκολύνουν την παράκαμψη των κυρώσεων.

Ωστόσο, η ίδια η νομοθεσία δίνει στον πρόεδρο τη δυνατότητα να εξαιρεί συγκεκριμένα μέτρα από την εφαρμογή τους, εφόσον πιστοποιήσει στο Κογκρέσο ότι αυτό εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έκανε χρήση αυτής της πρόβλεψης, ενημερώνοντας το Κογκρέσο για την απόφασή του. Η αναστολή θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ο ίδιος ή οι αρμόδιες αμερικανικές αρχές αποφασίσουν ότι απαιτούνται νέες ενέργειες.

Η απόφαση δεν καταργεί το σύνολο των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί προηγουμένως στη Ρωσία, αλλά αναστέλλει την εφαρμογή των συγκεκριμένων νέων μέτρων.

Η εξέλιξη προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εγκρίνει προσωπικά τη νομοθεσία μόλις τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ενθαρρύνει τους Αμερικανούς νομοθέτες να προχωρήσουν στην υιοθέτησή της.

Η συμφωνία Τραμπ – Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ

Η αναστολή των κυρώσεων συνδέεται χρονικά με τη στροφή της Ουάσιγκτον στο ζήτημα των ρωσικών ενεργειακών εξαγωγών.

Στις 9 Οκτωβρίου, ο Τραμπ ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων ντίζελ, με στόχο τη συγκράτηση των διεθνών τιμών των καυσίμων.

Η συμφωνία προέκυψε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την οποία αναμενόταν να συζητηθεί και ύποπτο περιστατικό πανώλης στη Ρωσία.

Αντί γι’ αυτό, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι η Μόσχα συμφώνησε να αυξήσει άμεσα την προσφορά ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε, η Ρωσία θα διαθέσει:

Περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ άμεσα .

. Επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο .

. Άλλο 1 εκατομμύριο τόνους αμέσως μετά .

. Πρόσθετους 3 εκατομμύρια τόνους σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων.

Η συμφωνία έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς ενδέχεται να ενισχύσει τα ρωσικά ενεργειακά έσοδα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει το κόστος των καυσίμων, ένα ζήτημα με ιδιαίτερη πολιτική σημασία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Η Ντάρλιν Γκράχαμ και οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο

Η απόφαση του Τραμπ αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα και λόγω της ιστορίας του νομοσχεδίου που τίθεται σε αναστολή.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ πέθανε αιφνιδίως τον Ιούλιο του 2026, έχοντας υποστηρίξει την ανάγκη αυστηρότερων οικονομικών μέτρων κατά της Μόσχας.

Μετά τον θάνατό του, η αδελφή του, Ντάρλιν Γκράχαμ, διορίστηκε στη Γερουσία προκειμένου να ολοκληρώσει το υπόλοιπο της θητείας του.

Η ίδια είναι υποψήφια για να διατηρήσει την έδρα της Νότιας Καρολίνας στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη του Τραμπ, με τον οποίο αναμένεται να πραγματοποιήσει κοινές προεκλογικές εμφανίσεις στην πολιτεία την επόμενη εβδομάδα.

Η νομοθεσία για τις κυρώσεις στη Ρωσία αποτελεί κεντρικό στοιχείο της προεκλογικής της παρουσίας, καθώς είχε συμβάλει στην προώθησή της μετά τον θάνατο του αδελφού της.

Σε τηλεμαχία που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας, με αντίπαλο την υποψήφια των Δημοκρατικών Άνι Άντριους, η Γκράχαμ δήλωσε ιδιαίτερα υπερήφανη για τη συμβολή της στην ψήφιση του νομοσχεδίου.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η τελική απόφαση για το εάν και πώς θα εφαρμοστούν οι κυρώσεις ανήκει στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Δίνει στον πρόεδρο εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει, εφόσον το επιλέξει, για να τερματίσει τον πόλεμο μέσω οικονομικών κυρώσεων», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Επομένως, εναπόκειται στον ίδιο να αποφασίσει αν θέλει να τα χρησιμοποιήσει ή αν προτιμά κάποιο άλλο μέσο. Πιστεύω, όμως, ότι ο στόχος είναι να μειωθούν οι τιμές της βενζίνης και τελικά να τερματιστεί ο πόλεμος. Και όταν τελειώσει ο πόλεμος, οι τιμές της βενζίνης θα υποχωρήσουν».

Η αναστολή εφαρμογής των κυρώσεων επαναφέρει έτσι στο προσκήνιο τη διαφορά ανάμεσα στην προσπάθεια του Κογκρέσου να εντείνει την οικονομική πίεση προς τη Μόσχα και στην επιλογή του Λευκού Οίκου να δώσει προτεραιότητα στη συγκράτηση των ενεργειακών τιμών.

Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων με οκτώ νεκρούς και 60 τραυματίες

Την ώρα που η Ουάσιγκτον προχωρεί στην αναστολή των νέων κυρώσεων, η Ουκρανία εξακολουθεί να δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι επιθέσεις της Παρασκευής (16/10) σε διάφορες περιοχές της χώρας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 60.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν κατοικημένες περιοχές, εμπορικές εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι συνέπειες στο ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς τα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν διακοπές ηλεκτροδότησης που επηρέασαν περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους.

Δύο νεκροί στο Χάρκοβο – Πλήγματα σε Ντονέτσκ και Ντνιπροπετρόφσκ

Στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ο νεότερος απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων κάνει λόγο για δύο νεκρούς και 12 τραυματίες.

Τα στοιχεία γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ, επισημαίνοντας τις συνέπειες των πληγμάτων στην περιοχή.

Δύο ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κραματόρσκ, στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, ενώ άλλοι δύο έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Οι επιθέσεις εντάσσονται στη συνεχιζόμενη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα τόσο κοντά στη γραμμή του μετώπου όσο και σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από τις κύριες χερσαίες συγκρούσεις.

Επιδρομές drones στη Βολίν – Χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις και φορτηγά

Στη βορειοδυτική περιφέρεια Βολίν, η οποία συνορεύει με την Πολωνία, ρωσικό drone έπληξε μονάδα επεξεργασίας τροφίμων, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους οκτώ.

Ο περιφερειάρχης Ρομάν Ρομανιούκ ανέφερε ότι οι επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Κατά τις επιθέσεις επλήγησαν επίσης ένας τελωνειακός σταθμός και δέκα φορτηγά στην πόλη Κόβελ.

Η συγκεκριμένη πόλη βρίσκεται πάνω σε σημαντική οδική αρτηρία που συνδέει το Κίεβο με την Πολωνία, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στις υποδομές μεταφορών της περιοχής.

Επιθέσεις σε εμπορικά κέντρα στο Σούμι και στο Ρίβνε

Στόχος ρωσικών επιθέσεων έγιναν και δύο εμπορικά κέντρα, ένα στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, και ένα στην περιφέρεια Ρίβνε, στα βορειοδυτικά.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες από το εμπορικό κέντρο στο Σούμι, στις οποίες διακρίνονται κηλίδες αίματος στο δάπεδο και σοβαρές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου.

Στο Ρίβνε, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Κοβάλ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν από επιθέσεις drones σε μεγάλο εμπορικό κέντρο και σε άλλες τοποθεσίες της περιοχής.

Οι επιθέσεις σε εμπορικές εγκαταστάσεις προστίθενται στα επανειλημμένα πλήγματα κατά υποδομών που χρησιμοποιούνται καθημερινά από τον άμαχο πληθυσμό.

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση για περισσότερους από ένα εκατομμύριο καταναλωτές

Οι επιθέσεις της Παρασκευής προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε ότι τα συνεργεία κατάφεραν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση για περισσότερους από ένα εκατομμύριο καταναλωτές που είχαν μείνει χωρίς ρεύμα εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων.

Ωστόσο, δεν διευκρινίστηκε πόσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακοπές ηλεκτροδότησης.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη ενόψει του χειμώνα, καθώς οι ενεργειακές εγκαταστάσεις αποτελούν επαναλαμβανόμενο στόχο ρωσικών επιθέσεων.

Η Μόσχα ανακοίνωσε την κατάληψη της Ντομπροπίλια

Παράλληλα με τις αεροπορικές επιθέσεις, η Ρωσία ανακοίνωσε νέα εδαφικά κέρδη στο μέτωπο της ανατολικής Ουκρανίας.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ υποστήριξε την Παρασκευή ότι οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους την πόλη Ντομπροπίλια, στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Η ανακοίνωση της Μόσχας δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από το Κίεβο.

Η Ντομπροπίλια βρίσκεται νοτιοδυτικά του Κραματόρσκ και του Σλοβιάνσκ, δύο πόλεων ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για τις ουκρανικές αμυντικές θέσεις στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Η περιοχή βρίσκεται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμέτωπη με σφοδρές ρωσικές επιθέσεις, καθώς τα στρατεύματα της Μόσχας επιχειρούν να διευρύνουν τον έλεγχό τους στο ανατολικό μέτωπο.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο ουκρανικός στρατός είχε αναφέρει ότι ρωσικές μονάδες επιχειρούσαν να προωθηθούν κοντά στην πόλη, χωρίς να επιβεβαιώνει την απώλειά της.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε υποστηρίξει ότι οι ρωσικές δυνάμεις υφίστανται σημαντικές απώλειες στα περίχωρα της Ντομπροπίλια.

Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη άλλων δύο κοινοτήτων

Ο Αντρέι Μπελαούσοφ υποστήριξε επίσης ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε δύο ακόμη κοινότητες στην ανατολική Ουκρανία.

Πρόκειται για το Ολεξίεβο-Ντρούζκιβκα, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, και το Βελικομιχαΐλιβκα, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Οι ισχυρισμοί αυτοί προέρχονται από τη ρωσική πλευρά και δεν συνοδεύονται από ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

Οι επιχειρήσεις της Μόσχας στην περιφέρεια Ντονέτσκ και σε άλλα τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας συνεχίζονται, αν και ο ρυθμός προέλασης των ρωσικών στρατευμάτων έχει επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες.

Η νέα κλιμάκωση των επιθέσεων και οι ανακοινώσεις για εδαφικά κέρδη καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον χαλαρώνει την οικονομική πίεση προς τη Μόσχα, εντείνοντας τα ερωτήματα για την πορεία της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

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