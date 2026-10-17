Νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου: Συνεργασία με τον ΟΦΥΠΕΚΑ για την προστασία της βιοποικιλότητας και τον βιώσιμο τουρισμό

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Στην αξιοποίηση του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι ως σημείου προβολής του φυσικού πλούτου της Κρήτης προσανατολίζεται η συνεργασία της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ) με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Οι δύο φορείς υπέγραψαν μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας, επιδιώκοντας να συνδέσουν την ανάπτυξη των αεροπορικών υποδομών και την αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα με την προστασία του περιβάλλοντος. Στο επίκεντρο βρίσκονται η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών του νησιού και η ενημέρωση των επισκεπτών για τις δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού.

Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη, καθώς η λειτουργία του νέου αεροδρομίου αναμένεται να ενισχύσει την τουριστική κίνηση, δημιουργώντας παράλληλα πρόσθετες απαιτήσεις για τη διαχείριση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον.

Το μνημόνιο προβλέπει κοινές πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν σε τρεις κατευθύνσεις: την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Μεταξύ των δράσεων που εξετάζονται περιλαμβάνεται η δημιουργία ειδικών σημείων ενημέρωσης στους χώρους του νέου αεροδρομίου, όπου οι ταξιδιώτες θα μπορούν να γνωρίζουν τις προστατευόμενες περιοχές, τα οικοσυστήματα και τις οικοτουριστικές διαδρομές της Κρήτης.

Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών και ενημερωτικών εκστρατειών για την προβολή των περιοχών Natura 2000, καθώς και των ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας.

Η επιδίωξη είναι το αεροδρόμιο να λειτουργεί όχι μόνο ως κόμβος μεταφορών, αλλά και ως σημείο πρώτης επαφής των επισκεπτών με το φυσικό περιβάλλον του νησιού.

Η τουριστική ανάπτυξη και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις

Στη σημασία της συνεργασίας αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, συνδέοντας την πρωτοβουλία με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό και την ανάγκη να συνυπάρχουν η τουριστική ανάπτυξη και η προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΗΚ, Νίκος Αναστασίου, επισήμανε ότι το νέο αεροδρόμιο θα αποτελεί την πρώτη επαφή εκατομμυρίων επισκεπτών με την Κρήτη, υπογραμμίζοντας την πρόθεση της εταιρείας να ενσωματώσει την περιβαλλοντική ενημέρωση στην ταξιδιωτική εμπειρία.

Η πρόεδρος του ΟΦΥΠΕΚΑ, καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλου, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών και στη σύνδεση της διατήρησης του φυσικού κεφαλαίου με την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών.

Το μνημόνιο υπέγραψαν η Μαρία Παπαδοπούλου και ο Νίκος Αναστασίου.

Πάντως, το ουσιαστικό αποτέλεσμα της συνεργασίας θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων, καθώς το μνημόνιο περιγράφει το γενικό πλαίσιο συνεργασίας, χωρίς να προσδιορίζει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ή οικονομικό προϋπολογισμό.

Υπενθυμίζεται ότι στην εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή και διαχείριση του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι συμμετέχουν το Ελληνικό Δημόσιο με 45,90%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 32,46% και η GMR Airports με 21,64%.

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