Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στο Πακιστάν

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Σεισμός μεγέθους 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο κοντά στην πόλη Χουζντάρ, στην επαρχία Μπαλουχιστάν του Πακιστάν, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, ανέφερε το GFZ.
Έως στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές.
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