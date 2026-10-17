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17.10.2026 09:11

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στο Πακιστάν

17.10.2026 09:11
pakistan earthquake

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Σεισμός μεγέθους 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο κοντά στην πόλη Χουζντάρ, στην επαρχία Μπαλουχιστάν του Πακιστάν, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, ανέφερε το GFZ.

Έως στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές.

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