Ο Κανάκης, το «ραδιο αρβύλα» και το Open, η Σκορδά υπόσχεται ότι θα είναι  «ForYou», Γιάννης Χρηστάκος και Στράτος Μπαλής σε διευθυντικές θέσεις και ο Βασίλης Μπίτσης σε μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής

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Το συζητάνε και δεν είναι… ράδιο αρβύλα

Υπάρχει πράγματι δίαυλος επικοινωνίας της Tony Productions με τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN για την ένταξη των εκπομπών «Ράδιο αρβύλα» και «Vinyλιο» στο περιεχόμενο του σταθμού. Οι συζητήσεις Αντώνη Κανάκη και συν αυτώ, γίνονται με πρόσωπο ψηλά στην διοικητική ιεραρχία της μητρικής εταιρίας του σταθμού.

Μια εκδοχή είναι σε πρώτη φάση οι εκπομπές του «Ράδιο αρβύλα» να διοχετευτούν εκτός από το επίσημο κανάλι της εκπομπής στο YouTube και στον αντίστοιχο του OPEN. Εφόσον περάσουν στο πρόγραμμα του σταθμού εξετάζεται η εκδοχή για δύο φορές «Ράδιο αρβύλα» (ίσως με option για μία ακόμη) και μία «Vinyλιο». Πολλά εξαρτώνται από διάφορες προγραμματικές παραμέτρους περιεχομένου του OPEN.

Επιστρέφει από το άλλο Σάββατο…

Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε το τρέιλερ- μαζί με φωτογράφηση- για τη νέα πρωινή εκπομπή «For you» που θα παρουσιάζει από το άλλο Σάββατο και κάθε Σαββατοκύριακο (09.50) η Φαίη Σκορδά και το πρωί της Πέμπτης δόθηκε στη δημοσιότητα. Φρέσκο υλικό σαν πρωινό κρουασάν. Τρέιλερ «εγωκεντρικό», με ναρκισιστικά πλάνα που δείχνουν την παρουσιάστρια να καλωπίζεται. Η έμπνευση εξαντλείται στο πλάνο που βγαίνει από το καμαρίνι της μια κοπέλα , με ενδοεπικοινωνία στο αυτί- μάλλον κατά το σενάριο-από την εκπομπή την ρωτά «είσαι έτοιμη;», η Φαίη κοιτώντας την απαντά «πανέτοιμη» και γυρνώντας στην κάμερα λέει «For You» σα να απευθύνεται στον τηλεθεατή που παρακολουθεί το τρέιλερ.

και βοήθειά σας…

Κάμψη της διαφημιστικής δαπάνης στο ραδιόφωνο το εννιάμηνο του 2026

Αρνητικό πρόσημο καταγράφεται στην πορεία του ραδιοφωνικού διαφημιστικού χρόνου σε επίπεδο δευτερολέπτων στη χώρα μας, με το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2026 να κλείνει στο -5,13% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2025.

Ενδεικτικά, καταγράφηκαν 110.064.935 δευτερόλεπτα διαφημιστικού χρόνου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Spot Monitor για το 9μηνο του 2026, με την Αθήνα να είναι η μόνο περιοχή που σημειώνει άνοδο 2,36%. Η Θεσσαλονίκη βρέθηκε στο -7,17% και η Περιφέρεια στο -9,02%.

Πρώτη σε επίπεδο κατηγορίας διαφημιζομένων είναι η Διασκέδαση, με 8.526.550 δευτερόλεπτα, ακολουθούμενη από τις κατηγορίες Παίγνια (8.452.641 δευτερόλεπτα), Τρόφιμα-ποτά (7.849.878 δευτερόλεπτα) και Εξοπλισμός οικοδομής (7.302.986 δευτερόλεπτα).

Κινητικότητα σε ψηφιακές ειδησεογραφικές εκδόσεις

Ο Γιάννης Χρηστάκος ανέλαβε διευθυντής στο tanea.gr, στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ. Εν τω μεταξύ το υβριδικό ειδησεογραφικό CNN Greek TV ετοιμάζει η DPG Media Group και το εγχείρημα ανατέθηκε να το «τρέξει» ο Στράτος Μπαλής, προερχόμενος από το Flash.gr στο οποίο ήταν διευθυντής περιεχομένου. Η DPG έχει ανανεώσει τη συμφωνία της με το CNN έως το 2035, με δυνατότητα επέκτασης του brand σε video και νέες πλατφόρμες.

Η ιστορία πίσω από την ιστορία της ταινίας «Η λίστα του Σίντλερ» σήμερα (17/10) στην ΕΡΤ3

Το 1993 ο Στίβεν Σπίλμπεργκ σκηνοθετεί την ταινία «Η Λίστα του Σίντλερ», που αφηγείται την απίστευτη και συγκλονιστική ιστορία του Όσκαρ Σίντλερ, ενός καιροσκόπου ναζί, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τους Εβραίους υπαλλήλους του, πριν μεταμορφωθεί σε ήρωα και τους σώσει τη ζωή.

Με την κυκλοφορία της, «Η Λίστα του Σίντλερ» θα χαρίσει στον Στίβεν Σπίλμπεργκ τεράστια επιτυχία, τόσο στους κριτικούς όσο και στο κοινό, έλαβε 12 υποψηφιότητες για Όσκαρ και εν τέλει απέσπασε επτά. Θα προκαλέσει, όμως, και ορισμένες αντιδράσεις. Μεταξύ άλλων, ο σκηνοθέτης κατηγορήθηκε ότι παρουσιάζει μια υπερβολικά χολιγουντιανή εκδοχή του ήρωά του. Ήταν άραγε ο αληθινός Όσκαρ Σίντλερ σαν τον συναισθηματικό ήρωα που περιγράφεται στο τέλος της ταινίας; Ποιος ήταν πραγματικά; Και τελικά, υπαγόρευσε όντως τη λίστα, όπως το δείχνει ο Σπίλμπεργκ; Ανταποκρίνεται η ιστορία που αφηγείται η ταινία στην ιστορική πραγματικότητα;

Στο πλαίσιο του αφιερώματος στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μέσα από ταινίες τεκμηρίωσης, η ΕΡΤ 3 παρουσιάζει σήμερα στις 22:00 μια ιστορική έρευνα για την πραγματική διαδρομή του Όσκαρ Σίντλερ με τη μαρτυρία μιας από τις τελευταίες επιζήσασες.

Το ντοκιμαντέρ «Η Λίστα του Σίντλερ: Η Αλήθεια πίσω από την Ταινία», το οποίο θα μεταδοθεί σε πρώτη προβολή επιχειρεί να αναδείξει την αληθινή ιστορία που ενέπνευσε την ταινία. Για το σκοπό αυτό καταγράφει τις απόψεις πολλών ειδικών αλλά και την αποκλειστική μαρτυρία μίας από τις τελευταίες επιζήσασες της Λίστας του Σίντλερ, της Νιούσια Χόροβιτς.

Η ταινία αφηγείται τα όσα συνέβησαν στα παρασκήνια των γυρισμάτων της ταινίας στην Πολωνία, σε μια προσπάθεια να γίνουν καλύτερα κατανοητές ορισμένες από τις επιλογές του Στίβεν Σπίλμπεργκ και των συνεργατών του.

Το ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX.

«Σύγκρουση» στο Mega

«Άσσο» από το… μανίκι του τραβά το Mega και τον άλλο μήνα- πιθανόν μέσα στο πρώτο 10ήμερο- λανσάρει το δικαστικό θρίλερ «Σύγκρουση» των Μελίνας Τσαμπάνη- Πέτρου Καλκόβαλη σε σκηνοθεσία Αλέκου Κυράνη.

Από τις επάλξεις της επικαιρότητας στην κορυφή του Άθω στους ερημίτες στα Καρούλια και σε μια ολονυχτία 14 ωρών

Άλλαξε το είδος του παλμού που πιάνει. Για τέσσερις δεκαετίες ο Βασίλης Μπίτσης καταγράφει τον παλμό των ειδήσεων. Έπειτα από μια μακρά θητεία στην ΕΡΤ, όπου μεταξύ άλλων διετέλεσε γενικός διευθυντής Ειδήσεων, ανέλαβε, στη συνέχεια, να στήσει να «τρέξει» και να διευθύνει την ελληνική υπηρεσία του Euronews- έργο που αναγνωρίστηκε με το βραβείο Δημοσιογραφίας και Τεχνολογίας «Γιώργος Καραγιάννης» το 2017 από το ίδρυμα Μπότση.

Όσο ήταν και είναι στο Euronews o Μπίτσης αξιοποιούσε χρόνο που έβρισκε και με μεθοδικότητα δημιούργησε μια σειρά ταινιών ντοκιμαντέρ (μικρής διάρκειας) επικεντρωμένη στην Αθωνική κοινότητα, οι οποίες μεταδόθηκαν από τον ευρωπαϊκό ειδησεογραφικό οργανισμό με τίτλο «Στα μονοπάτια του Αγίου Όρους».

Με προσωπική καταγραφή, σεμνότητα προσκυνητή και παρατηρητικότητα ρεπόρτερ, ο Μπίτσης εντόπισε ανθρώπους, ανέσυρε μνήμες, παραδόσεις και βιώματα. Συνάντησε μοναχούς και ερημίτες σε μοναστικά συγκροτήματα σκήτες και ασκηταριά, «καταπίνοντας» χιλιόμετρα σε – συχνά- δύσβατα μονοπάτια και με υπομονή και σεβασμό άκουσε και κατέγραψε τους γέροντες που είχε απέναντι του δημιουργώντας μια οπτικοακουστική εμπειρία ιδιαίτερη συνυφασμένη με εικόνες απαράμιλλου φυσικού κάλλους από έναν κόσμο στον οποίο ο χρόνος κυλά με διαφορετικούς ρυθμούς.

Όλο αυτό το υλικό υψηλής αισθητικής, των συνολικά 11 ντοκιμαντέρ- τα περισσότερα μικρής φόρμας-, έπειτα από την προβολή του στο Euronews είναι συγκεντρωμένο και προσβάσιμο στην νεοφυή προσωπική ιστοσελίδα( https://vasilisbitsis.gr/ ) του δημοσιογράφου η οποία φέρει την εικαστική υπογραφή του σκηνοθέτη Γιάννη Δήμα, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Βασίλη Μπίτση επί δέκα χρόνια στο Euronews.

Με γκάζι από τα σόσιαλ μίντια και το YouTube στο OPEN

Η εκπομπή «Γκάζι θέλει» κάνει κακό στην τηλεοπτική πιάτσα. Στις εκπομπές του είδους των ταξιδιωτικών. Η τριάδα των… βιο- μήχανων Θεοδόση, Γιάννη και Γιώργου, από την Κατερίνη που συστήνονται ως «Greek Adventure Riders» στα social media και στο YouTube, θυμίζει την ουσία των εκπομπών ταξιδιωτικών ντοκιμαντέρ.

Αν και περιηγούνται με μοτοσυκλέτες, δημιουργούν και προσφέρουν περιεχόμενο για όλους. Δεν είναι… κάγκουρες. Πηγαίνουν διαβασμένοι στα μέρη που επισκέπτονται ή διασχίζουν, και αφήνονται στο απρόοπτο και το αυθόρμητο με μέτρο και σεβασμό στον τηλεθεατή. Δεν κάνουν τους ξύπνιους, έχουν προσεγμένο λόγο, επαγγελματική σκηνοθεσία και- σημαντικό- ενδιαφέρουσα μουσική επιμέλεια. Ίσως θα έπρεπε να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα επιλεγμένα μέρη και να μην περνούν «τροχάδην» κάποια από αυτά που αξίζουν παραπάνω εστίαση από εκείνη που τους έχουν αφιερώσει.

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Πακέτο από πρεμιέρες εκπομπών σε Mega, ΣΚΑΪ, OPEN













