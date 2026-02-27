search
27.02.2026
27.02.2026

MEGA: Αποκαλύπτει τη «Σύγκρουσή» του

27.02.2026 12:52
mega_logo

Ως σύγχρονη ιστορία, που εξερευνά τα όρια της προσωπικής ευθύνης και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και τη βολική εκδοχή της, συστήνει το Mega τη νέα πρόταση μυθοπλασίας του «Σύγκρουση», μόλις οκτώ επεισοδίων, την ιστορία της οποίας υπογράφουν οι Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης και σκηνοθετεί ο Αλέκος Κυράνης.

Στα οκτώ επεισόδια της «Σύγκρουσης»  ξεδιπλώνονται ανομολόγητες επιθυμίες, ψέματα και μισές αλήθειες. Γιατί η πραγματική «Σύγκρουση» δεν αφορούσε ποτέ στο τροχαίο και ό,τι συνέβη μια μοιραία η νύχτα… αλλά στους ίδιους τους ήρωες.

Εν ολίγοις, ώστε να μπείτε στο νόημα της υπόθεσης,  όταν ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης) κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του σε τροχαίο, που συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη) αναλαμβάνει την υπεράσπισή του.  

Στην προσπάθειά της να τον αθωώσει, παρασύρεται σε έναν λαβύρινθο αμφιβολιών και αμφιλεγόμενων στοιχείων. Κι όσο η δίκη προχωρά, τόσο πιο προσωπική, συναισθηματικά και ηθικά, γίνεται η εμπλοκή της, ώσπου θα βρεθεί αντιμέτωπη όχι μόνο με την υπόθεση, αλλά και με τη συνείδησή της.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, Άγγελος Ανδριόπουλος, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Βάρθης, Άρης Νινίκας, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Τάσος Τσούκαλης, Ελένη Στεργίου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ζαχαρίας Γουέλα, Θοδωρής Προκοπίου, Διαμαντής Αδαμαντίδης, Πύρρος Θεοφανόπουλος, Κωνσταντίνος  Σειριδάκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Μάρθα Τομπουλίδου, Βαγγέλης Τσαρκοβίτσας, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνα Μεσσίνη.

