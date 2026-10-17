«Μια ώρα χωρίς διακοπή αντέχεις;»: Η ατάκα της Αγγελικής Νικολούλη για τον Σωτηράκη που «έριξε» το Χ

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Πρεμιέρα για 32η σεζόν έκανε το «Φως στο τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη να «ρίχνει» το Χ (πρώην twitter) με την ατάκα της στον «Σωτηράκη».
«Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο! Σαν να μην πέρασε μία μέρα. Μετράμε τα 31 χρόνια που έφυγαν και εγκαινιάζουμε αυτή τη νύχτα την 32η σεζόν. Δεν θα φτάναμε μέχρι εδώ, αν δεν είχαμε τη δική σας βοήθεια, τη στήριξη και τη μεγάλη αγάπη σας. Να σας πω το μεγάλο ευχαριστώ και για τις ευχές και για τα λουλούδια και για τα γλυκά», είπε στην έναρξη της πρώτης της εκπομπής για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν η παρουσιάστρια.
Η παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να στείλει μήνυμα και στον σκηνοθέτη της, Σωτήρη Σπαθάρη, που συνηθίζει να τη διακόπτει για διαφημιστικό διάλειμμα.
«Τώρα να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα και στην πορεία θα κάνω όλο αυτό που μας ζητάτε όλο αυτόν τον καιρό. Να μην μας διακόψει κανένας, ούτε ο Σωτηράκης, ούτε κανένας για τουλάχιστον μία ώρα», είπε η Αγγελική Νικολούλη.
Όπως ήταν αναμενόμενο, χρήστες του Χ έστησαν γλέντι με τον «Σωτηράκη».
«Σωτηράκη άκουσες; Μια ώρα χωρίς διακοπή αντέχεις;».
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