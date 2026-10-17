«Μια ώρα χωρίς διακοπή αντέχεις;»: Η ατάκα της Αγγελικής Νικολούλη για τον Σωτηράκη που «έριξε» το Χ

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Πρεμιέρα για 32η σεζόν έκανε το «Φως στο τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη να «ρίχνει» το Χ (πρώην twitter) με την ατάκα της στον «Σωτηράκη».

«Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο! Σαν να μην πέρασε μία μέρα. Μετράμε τα 31 χρόνια που έφυγαν και εγκαινιάζουμε αυτή τη νύχτα την 32η σεζόν. Δεν θα φτάναμε μέχρι εδώ, αν δεν είχαμε τη δική σας βοήθεια, τη στήριξη και τη μεγάλη αγάπη σας. Να σας πω το μεγάλο ευχαριστώ και για τις ευχές και για τα λουλούδια και για τα γλυκά», είπε στην έναρξη της πρώτης της εκπομπής για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν η παρουσιάστρια.

Η παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να στείλει μήνυμα και στον σκηνοθέτη της, Σωτήρη Σπαθάρη, που συνηθίζει να τη διακόπτει για διαφημιστικό διάλειμμα.

«Τώρα να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα και στην πορεία θα κάνω όλο αυτό που μας ζητάτε όλο αυτόν τον καιρό. Να μην μας διακόψει κανένας, ούτε ο Σωτηράκης, ούτε κανένας για τουλάχιστον μία ώρα», είπε η Αγγελική Νικολούλη.

Σωτηράκη άκουσες;;;; 🤣🤣 Μια ώρα χωρίς διακοπή αντέχεις;;;😅#fosstotounel — Georgiagk (@Georgiagk5) October 16, 2026

Όπως ήταν αναμενόμενο, χρήστες του Χ έστησαν γλέντι με τον «Σωτηράκη».

«Σωτηράκη άκουσες; Μια ώρα χωρίς διακοπή αντέχεις;».

Τον Σωτήρη θα τον έχουν με Xanax χωρίς τα διαλείμματα για μια ολόκληρη ώρα 😂😂😂😂 #fosstotounel pic.twitter.com/eO6fPZwnvB October 16, 2026

πιστεύει κανείς ότι για μια ώρα δεν θα την διακόψει ο…Σωτηρακης για διαφημίσεις?

Ελα Παναιτσαμ' πάλι γελάσαμε απόψε!😅#fosstotounel October 16, 2026

Εγω οταν ακουσα απ την Νικολουλη πριν δωσει το 1ο break της 32ης σεζον του #fosStotounel οτι για τλχστον 1 ωρα ΔΕΝ θα την διακοψει κανενας, ουτε ο Σωτηρης Σπαθαρης για το 2ο break. pic.twitter.com/5tHQmox04c — 😈 & 😇: the 📚 of 📺+🎶 !! (@thanasima_agna) October 16, 2026

Ο Σωτηράκης όταν άκουσε την Αγγελική να λέει ότι θα πάει μία ώρα χωρίς διάλειμμα #fosstotounel pic.twitter.com/yyLA2E6oml — 🍓🎀 (@l_fraoula04) October 16, 2026

Μια ώρα χωρίς διάλειμμα,για να δούμε θα το τηρήσουν η θα αρχίσει πάλι ο Σωτηράκης να κάνει τα δικά του#fosstotounel — αρετη (@aret332906) October 16, 2026

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