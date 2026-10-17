Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Στο μικροσκόπιο οι 8 ουσίες στο αίμα του «Μαζώ»

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Μαύρο πολιτικό χρήμα για να βγει βουλευτής η Αγαπηδάκη

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΚΡΑΣ ΤΕΣΤ για το κόστος θέρμανσης

ΕΣΤΙΑ: Αμφισβητούν πρώτη φορά το δικαίωμά μας για ασκήσεις στο Καστελλόριζο

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Μοιραίοι και άβουλοι ηγέτες πάνε την Ευρώπη στα βράχια

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Πρόστιμα έως 10.000 ευρώ για υπνωτήρια μεταναστών

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Απεργιακός αναβρασμός με μεγάλο διεθνιστικό σταθμό την κινητοποίηση στις 30 Οκτώβρη

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Ξανάρχονται χρόνια δοξασμένα

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Υπόθεση Γκιλφόϊλ Το βαθύ λαρύγγι

ΚONTRA: Ναυμαχία στο Καστελόριζο με NAVTEX και ANTI-NAVTEX

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ορχήστρα χωρίς μαέστρο οι Βρυξέλλες

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