Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Στο μικροσκόπιο οι 8 ουσίες στο αίμα του «Μαζώ»
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Μαύρο πολιτικό χρήμα για να βγει βουλευτής η Αγαπηδάκη
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΚΡΑΣ ΤΕΣΤ για το κόστος θέρμανσης
ΕΣΤΙΑ: Αμφισβητούν πρώτη φορά το δικαίωμά μας για ασκήσεις στο Καστελλόριζο
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Μοιραίοι και άβουλοι ηγέτες πάνε την Ευρώπη στα βράχια
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Πρόστιμα έως 10.000 ευρώ για υπνωτήρια μεταναστών
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Απεργιακός αναβρασμός με μεγάλο διεθνιστικό σταθμό την κινητοποίηση στις 30 Οκτώβρη
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Ξανάρχονται χρόνια δοξασμένα
ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Υπόθεση Γκιλφόϊλ Το βαθύ λαρύγγι
ΚONTRA: Ναυμαχία στο Καστελόριζο με NAVTEX και ANTI-NAVTEX
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ορχήστρα χωρίς μαέστρο οι Βρυξέλλες
Διαβάστε επίσης:
Ο Κανάκης, το «ραδιο αρβύλα» και το Open, η Σκορδά υπόσχεται ότι θα είναι «ForYou», Γιάννης Χρηστάκος και Στράτος Μπαλής σε διευθυντικές θέσεις και ο Βασίλης Μπίτσης σε μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής
Eurovision 2027: Ο εθνικός τελικός «Sing for Greece» της ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη
Θρυλική ώθηση στον ΑΝΤ1 για την κορυφή της τηλεθέασης την Πέμπτη (15/10)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.