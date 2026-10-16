«Κλαίω συνέχεια, θέλουμε δικαίωση», συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε δεινή ψυχολογική κατάσταση παραμένει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τον άδικο χαμό του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Η μητέρα του Κλειώ, μιλώντας στο Star, εξομολογήθηκε ότι δεν ενημερώνεται για τις εξελίξεις και πως δεν έχει σταματήσει να κλαίει. «Μάνα μου δεν ακούω τίποτα από όσα λέγονται. Δεν θέλω γιατί κλαίω συνέχεια. Δικαίωση. Τι να σας πω τώρα; Μόνο δικαίωση, δικαίωση, δικαίωση, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι ουσίες που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του

Οι ουσίες που αναφέρονται έχουν διαφορετικές φαρμακευτικές ιδιότητες και χρήσεις:

Ολανζαπίνη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής. Αριπιπραζόλη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χορηγείται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ψυχιατρικών διαταραχών, μεταξύ των οποίων η σχιζοφρένεια και η διπολική διαταραχή.

Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χορηγείται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ψυχιατρικών διαταραχών, μεταξύ των οποίων η σχιζοφρένεια και η διπολική διαταραχή. Μιδαζολάμη: Φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών, με ηρεμιστική και κατασταλτική δράση. Χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την καταστολή και την αναισθησία, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιληπτικών κρίσεων.

Φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών, με ηρεμιστική και κατασταλτική δράση. Χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την καταστολή και την αναισθησία, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιληπτικών κρίσεων. Φλουμαζενίλη: Ανταγωνιστής των βενζοδιαζεπινών, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναστροφή της κατασταλτικής τους δράσης, όπως εκείνης της μιδαζολάμης.

Ανταγωνιστής των βενζοδιαζεπινών, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναστροφή της κατασταλτικής τους δράσης, όπως εκείνης της μιδαζολάμης. Λιδοκαΐνη: Τοπικό αναισθητικό που χρησιμοποιείται για την πρόκληση τοπικής αναισθησίας, ενώ έχει και άλλες ιατρικές εφαρμογές.

Τοπικό αναισθητικό που χρησιμοποιείται για την πρόκληση τοπικής αναισθησίας, ενώ έχει και άλλες ιατρικές εφαρμογές. Κοκαΐνη: Ισχυρή διεγερτική ουσία που επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Ισχυρή διεγερτική ουσία που επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Βενζοϋλεκγονίνη: Βασικός μεταβολίτης της κοκαΐνης, η ανίχνευση του οποίου χρησιμοποιείται ως τοξικολογικός δείκτης έκθεσης στην ουσία.

Βασικός μεταβολίτης της κοκαΐνης, η ανίχνευση του οποίου χρησιμοποιείται ως τοξικολογικός δείκτης έκθεσης στην ουσία. Προποφόλη: Ενδοφλέβιο αναισθητικό φάρμακο ταχείας έναρξης και σύντομης δράσης, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας, καθώς και για την καταστολή κατά τη διάρκεια ιατρικών πράξεων.

Για την πληρέστερη αξιολόγηση των ευρημάτων, καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα τελικά αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων, τα οποία θα περιλαμβάνουν την ακριβή ποσοτικοποίηση κάθε ουσίας που ανιχνεύθηκε στο αίμα.

Παράλληλα, αναμένονται οι ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν από τον ιατροδικαστή με τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία.

Διαβάστε επίσης

Γιώργος Βαρδινογιάννης: Μια ζωή με δικούς του κανόνες – Ο «Καπετάνιος», η μπέσα και οι φιλίες

Εύοσμος: Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία 59χρονης που είχε βρεθεί νεκρή στο σπίτι της – 43χρονος που είναι ήδη στη φυλακή ο δράστης

Θάνατος Μαζωνάκη: Πιθανώς μοιραία η συνδυαστική δράση τριών ουσιών – Πώς η καταστολή μπορεί να ήταν δεκαπλάσια, τι σημαίνει η απουσία αδρεναλίνης