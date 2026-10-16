«Κλαίω συνέχεια, θέλουμε δικαίωση», συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη

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Σε δεινή ψυχολογική κατάσταση παραμένει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τον άδικο χαμό του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.
Η μητέρα του Κλειώ, μιλώντας στο Star, εξομολογήθηκε ότι δεν ενημερώνεται για τις εξελίξεις και πως δεν έχει σταματήσει να κλαίει. «Μάνα μου δεν ακούω τίποτα από όσα λέγονται. Δεν θέλω γιατί κλαίω συνέχεια. Δικαίωση. Τι να σας πω τώρα; Μόνο δικαίωση, δικαίωση, δικαίωση, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι ουσίες που αναφέρονται έχουν διαφορετικές φαρμακευτικές ιδιότητες και χρήσεις:
Για την πληρέστερη αξιολόγηση των ευρημάτων, καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα τελικά αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων, τα οποία θα περιλαμβάνουν την ακριβή ποσοτικοποίηση κάθε ουσίας που ανιχνεύθηκε στο αίμα.
Παράλληλα, αναμένονται οι ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν από τον ιατροδικαστή με τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία.
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