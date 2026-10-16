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16.10.2026 19:58

Εύοσμος: Εξιχνιάστηκε η άγρια δολοφονία 59χρονης που είχε βρεθεί νεκρή στο σπίτι της – 43χρονος που είναι ήδη στη φυλακή ο δράστης  

16.10.2026 19:58
evosmos

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Εξιχνιάσθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος υπόθεση άγριας δολοφονίας 59χρονης ημεδαπής που τελέστηκε το πρωί της 30ης Μαρτίου σε οικία στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως φερόμενος φυσικός αυτουργός 43χρονος ημεδαπός, ήδη έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία που τελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Το χρονικό

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το θύμα είχε εντοπιστεί από αστυνομικούς νεκρό στην οικία του, όπου, από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκαν ενδείξεις έρευνας.

Οι αστυνομικοί μπαίνοντας στο σπίτι εντόπισαν την 59χρονη νεκρή, ημίγυμνη, ξαπλωμένη στον καναπέ και σκεπασμένη με κουβέρτα. Το λουρί της τσάντας της ήταν περασμένο δύο φορές από τον λαιμό της, προκαλώντας της ασφυκτικό θάνατο.

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν προέκυψε ότι από το εσωτερικό της οικίας είχαν αφαιρεθεί χρηματικό ποσό, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα του θύματος. Περαιτέρω, για τη διακρίβωση των συνθηκών πρόκλησης του θανάτου, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς αστυνομικής έρευνας που ακολούθησε, αξιοποιήθηκαν ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος, μαρτυρικές καταθέσεις, αναλύθηκε βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή και διενεργήθηκαν ειδικές ανακριτικές πράξεις.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση και συσχέτιση των στοιχείων που προέκυψαν, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 43χρονου ως φερόμενου δράστη της ανθρωποκτονίας. Ο 43χρονος είχε συλληφθεί κατόπιν σχετικού εντάλματος την 1/4/2026 για υπόθεση ναρκωτικών και προφυλακίστηκε, ενώ έχει απασχολήσει για πλήθος αδικημάτων (εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, διευκόλυνση εισόδου μη νόμιμων αλλοδαπών στη χώρα, κατάρτιση πλαστής ιατρικής συνταγής, αντίσταση, απείθεια, εξύβριση, κλοπή, απλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα).

Η προανάκριση διενεργήθηκε από το Γραφείο Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας.

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