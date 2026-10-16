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16.10.2026 19:04

Βούλα: ΕΔΕ σε βάρος του γυμναστή που κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας μαθητριών

16.10.2026 19:04
kakopoiisi

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«Η προστασία των παιδιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, ενώ όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες προχωρούν, παράλληλα με την έρευνα των αρμόδιων δικαστικών αρχών». Αυτό τονίζουν πηγές του υπουργείου Παιδείας αναφορικά με τις καταγγελίες εις βάρος εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής σε Γυμνάσιο της Βούλας.

Όπως διευκρινίζεται, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία, ενώ παράλληλα, από την πρώτη στιγμή που ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ενημερώθηκε για το περιστατικό, κινήθηκαν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι καταγγελίες και να αποδοθούν, όπου προκύπτουν, οι προβλεπόμενες ευθύνες.

«Το υπουργείο Παιδείας αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα κάθε καταγγελία που αφορά την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την προστασία των μαθητών», καταλήγουν οι πηγές του υπουργείου.

Οι καταγγελίες σε βάρος του εκπαιδευτικού

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός φέρεται να άγγιξε τον μηρό της κόρης της την ώρα του μαθήματος. Μετά την καταγγελία, ο καθηγητής συνελήφθη και παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Δικαστήριο.

Στη συνέχεια, δύο ακόμη μαθητές προχώρησαν σε καταγγελίες σε βάρος του, αναφέροντας ότι, σε προγενέστερο χρόνο, ο ίδιος εκπαιδευτικός φέρεται να τους είχε αγγίξει στα γεννητικά όργανα κατά τη διάρκεια της γυμναστικής.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

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