Θάνατος Μαζωνάκη: Πιθανώς μοιραία η συνδυαστική δράση τριών ουσιών – Πώς η καταστολή μπορεί να ήταν δεκαπλάσια, τι σημαίνει η απουσία αδρεναλίνης

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Νέα ερωτήματα καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί για την αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, σύμφωνα με τα οποία στο σώμα του εντοπίστηκαν οκτώ ουσίες. Η συνδυαστική δράση των φαρμάκων αναμένεται να «ξετυλίξει» το κουβάρι για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου η Ιωάννα Γάκα υπέβαλε σε πλασμαφαίρεση τον τραγουδιστή.

Τρία συγκεκριμένα φάρμακα, η μιδαζολάμη, η προποφόλη και η φλουμαζενίλη, αλλά και ένα νέο εύρημα που αφορά την απουσία αδρεναλίνης από τις αναλύσεις, παρά τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών ότι είχε χορηγηθεί στον καλλιτέχνη για την επαναφορά του έχουν μπει στο στόχαστρο των ερευνών.

Τι σημαίνει η απουσία αδρεναλίνης

Στην απουσία αδρεναλίνης αναφέρθηκε, μιλώντας στο MEGA, ο γενετιστής και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, Γιώργος Φιτσιάλος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η συγκεκριμένη ουσία δεν εντοπίστηκε στις αναλύσεις, παρότι οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί υποστηρίζουν ότι τη χορήγησαν στον τραγουδιστή κατά την προσπάθεια ανάνηψής του.

Ο γενετιστής παρουσίασε δύο πιθανά ενδεχόμενα: είτε η αδρεναλίνη χορηγήθηκε μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη είτε η ποσότητα που χορηγήθηκε ήταν τόσο μικρή ώστε να μην καταστεί δυνατή η ανίχνευσή της.

Πώς μπορεί να έγινε δεκαπλάσια καταστολή στον Μαζωνάκη

Ο Γιώργος Φιτσιάλος εστίασε ιδιαίτερα στη μιδαζολάμη, την προποφόλη και τη φλουμαζενίλη, γνωστή και με την εμπορική ονομασία Anexate.

Πρόκειται για τρεις ουσίες με διαφορετική δράση, οι οποίες, σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την ανασύνθεση των γεγονότων μέσα στο ιατρείο.

Η μιδαζολάμη ανήκει στις βενζοδιαζεπίνες και χρησιμοποιείται για την καταστολή, ενώ η προποφόλη είναι ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό. Η φλουμαζενίλη χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης των βενζοδιαζεπινών, όπως η μιδαζολάμη, χωρίς όμως να αποτελεί αντίδοτο της προποφόλης.

Όπως εξήγησε ο κ. Φιτσιάλος, η παρουσία του Anexate παραπέμπει σε προσπάθεια αναστροφής της καταστολής.

Ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας υποστήριξε ότι ο συνδυασμός μιδαζολάμης και προποφόλης μπορεί να οδηγήσει σε δεκαπλάσια δράση, αναδεικνύοντας τους κινδύνους από την ταυτόχρονη χορήγησή τους.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός αφορά την εκτίμηση του τεχνικού συμβούλου και δεν συνιστά από μόνος του επιβεβαιωμένο υπολογισμό της επίδρασης των φαρμάκων στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Ο ρόλος της φαρμακευτικής αγωγής που λάμβανε ο Μαζωνάκης

Σημαντικό μέρος της διερεύνησης αφορά και δύο ακόμη φάρμακα που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη: την ολανζαπίνη και την αριπιπραζόλη.

Πρόκειται για ουσίες που επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, περιλαμβάνονταν ήδη στη φαρμακευτική αγωγή του τραγουδιστή.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι η λήψη τέτοιων φαρμάκων πρέπει να συνεκτιμάται πριν από τη χορήγηση αναισθητικών και κατασταλτικών ουσιών, εξαιτίας της πιθανότητας ενίσχυσης των επιδράσεών τους, καθώς τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας μπορούν να παρουσιάσουν συνεργική δράση με κατασταλτικές ουσίες, ενισχύοντας την επίδρασή τους.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι αναισθησιολόγοι λαμβάνουν υπόψη τη φαρμακευτική αγωγή κάθε ασθενούς και προσαρμόζουν αναλόγως τις δόσεις που χορηγούν.

Από την πλευρά του, ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης προειδοποίησε για τον κίνδυνο αθροιστικής καταστολής του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία μπορεί να προκαλέσει αυξημένη καρδιοαναπνευστική καταστολή και εντονότερη υπόταση.

Οι 8 ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του τραγουδιστή

Υπενθυμίζεται ότι από την ανάλυση του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας φέρεται να προέκυψε η παρουσία συνολικά οκτώ ουσιών: ολανζαπίνης, αριπιπραζόλης, προποφόλης, μιδαζολάμης, φλουμαζενίλης, λιδοκαΐνης, κοκαΐνης και βενζοϋλεκγονίνης, η οποία αποτελεί βασικό μεταβολίτη της κοκαΐνης.

Τι είναι οι ουσίες που εντοπίστηκαν

Οι ουσίες που αναφέρονται έχουν διαφορετικές φαρμακευτικές ιδιότητες και χρήσεις:

Ολανζαπίνη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής. Αριπιπραζόλη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χορηγείται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ψυχιατρικών διαταραχών, μεταξύ των οποίων η σχιζοφρένεια και η διπολική διαταραχή.

Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χορηγείται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ψυχιατρικών διαταραχών, μεταξύ των οποίων η σχιζοφρένεια και η διπολική διαταραχή. Μιδαζολάμη: Φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών, με ηρεμιστική και κατασταλτική δράση. Χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την καταστολή και την αναισθησία, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιληπτικών κρίσεων.

Φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών, με ηρεμιστική και κατασταλτική δράση. Χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την καταστολή και την αναισθησία, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιληπτικών κρίσεων. Φλουμαζενίλη: Ανταγωνιστής των βενζοδιαζεπινών, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναστροφή της κατασταλτικής τους δράσης, όπως εκείνης της μιδαζολάμης.

Ανταγωνιστής των βενζοδιαζεπινών, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναστροφή της κατασταλτικής τους δράσης, όπως εκείνης της μιδαζολάμης. Λιδοκαΐνη: Τοπικό αναισθητικό που χρησιμοποιείται για την πρόκληση τοπικής αναισθησίας, ενώ έχει και άλλες ιατρικές εφαρμογές.

Τοπικό αναισθητικό που χρησιμοποιείται για την πρόκληση τοπικής αναισθησίας, ενώ έχει και άλλες ιατρικές εφαρμογές. Κοκαΐνη: Ισχυρή διεγερτική ουσία που επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Ισχυρή διεγερτική ουσία που επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Βενζοϋλεκγονίνη: Βασικός μεταβολίτης της κοκαΐνης, η ανίχνευση του οποίου χρησιμοποιείται ως τοξικολογικός δείκτης έκθεσης στην ουσία.

Βασικός μεταβολίτης της κοκαΐνης, η ανίχνευση του οποίου χρησιμοποιείται ως τοξικολογικός δείκτης έκθεσης στην ουσία. Προποφόλη: Ενδοφλέβιο αναισθητικό φάρμακο ταχείας έναρξης και σύντομης δράσης, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας, καθώς και για την καταστολή κατά τη διάρκεια ιατρικών πράξεων.

Για την πληρέστερη αξιολόγηση των ευρημάτων, καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα τελικά αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων, τα οποία θα περιλαμβάνουν την ακριβή ποσοτικοποίηση κάθε ουσίας που ανιχνεύθηκε στο αίμα.

Παράλληλα, αναμένονται οι ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν από τον ιατροδικαστή με τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία.

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