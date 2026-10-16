Οκτώ ουσίες εντοπίστηκαν στο αίμα του Μαζωνάκη

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Στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, στο αίμα του τραγουδιστή ανιχνεύθηκαν οκτώ ουσίες.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου και στον προσδιορισμό του μηχανισμού που τον προκάλεσε. Ο πραγματογνώμονας που έχει οριστεί από την οικογένεια, Γιώργος Φιτσιάλος, εντόπισε κατά την ανάλυση του δείγματος τις ουσίες ολανζαπίνη, αριπιπραζόλη, μιδαζολάμη, φλουμαζενίλη, λιδοκαΐνη, κοκαΐνη, βενζοϋλεκγονίνη και προποφόλη.

Στο δείγμα ολικού αίματος επιβεβαιώθηκε η παρουσία προποφόλης, μιδαζολάμης και φλουμαζενίλης, ουσιών που έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα και το προηγούμενο διάστημα. Η μιδαζολάμη χρησιμοποιείται ως κατασταλτικό φάρμακο, ενώ η φλουμαζενίλη δρα ως αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών. Ωστόσο, η ανίχνευση των ουσιών από μόνη της δεν αρκεί για να προσδιοριστούν οι συνθήκες χορήγησής τους ή η συμβολή τους στον θάνατο.

Στο ίδιο δείγμα, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, εντοπίστηκαν επίσης ολανζαπίνη, αριπιπραζόλη, κοκαΐνη και βενζοϋλεκγονίνη.

Τι είναι οι ουσίες που εντοπίστηκαν

Οι ουσίες που αναφέρονται έχουν διαφορετικές φαρμακευτικές ιδιότητες και χρήσεις:

Ολανζαπίνη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής. Αριπιπραζόλη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χορηγείται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ψυχιατρικών διαταραχών, μεταξύ των οποίων η σχιζοφρένεια και η διπολική διαταραχή.

Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χορηγείται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ψυχιατρικών διαταραχών, μεταξύ των οποίων η σχιζοφρένεια και η διπολική διαταραχή. Μιδαζολάμη: Φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών, με ηρεμιστική και κατασταλτική δράση. Χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την καταστολή και την αναισθησία, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιληπτικών κρίσεων.

Φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών, με ηρεμιστική και κατασταλτική δράση. Χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την καταστολή και την αναισθησία, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιληπτικών κρίσεων. Φλουμαζενίλη: Ανταγωνιστής των βενζοδιαζεπινών, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναστροφή της κατασταλτικής τους δράσης, όπως εκείνης της μιδαζολάμης.

Ανταγωνιστής των βενζοδιαζεπινών, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναστροφή της κατασταλτικής τους δράσης, όπως εκείνης της μιδαζολάμης. Λιδοκαΐνη: Τοπικό αναισθητικό που χρησιμοποιείται για την πρόκληση τοπικής αναισθησίας, ενώ έχει και άλλες ιατρικές εφαρμογές.

Τοπικό αναισθητικό που χρησιμοποιείται για την πρόκληση τοπικής αναισθησίας, ενώ έχει και άλλες ιατρικές εφαρμογές. Κοκαΐνη: Ισχυρή διεγερτική ουσία που επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Ισχυρή διεγερτική ουσία που επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Βενζοϋλεκγονίνη: Βασικός μεταβολίτης της κοκαΐνης, η ανίχνευση του οποίου χρησιμοποιείται ως τοξικολογικός δείκτης έκθεσης στην ουσία.

Βασικός μεταβολίτης της κοκαΐνης, η ανίχνευση του οποίου χρησιμοποιείται ως τοξικολογικός δείκτης έκθεσης στην ουσία. Προποφόλη: Ενδοφλέβιο αναισθητικό φάρμακο ταχείας έναρξης και σύντομης δράσης, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας, καθώς και για την καταστολή κατά τη διάρκεια ιατρικών πράξεων.

Ενδοφλέβιο αναισθητικό φάρμακο ταχείας έναρξης και σύντομης δράσης, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας, καθώς και για την καταστολή κατά τη διάρκεια ιατρικών πράξεων.

Για την πληρέστερη αξιολόγηση των ευρημάτων, καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα τελικά αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων, τα οποία θα περιλαμβάνουν την ακριβή ποσοτικοποίηση κάθε ουσίας που ανιχνεύθηκε στο αίμα.

Παράλληλα, αναμένονται οι ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν από τον ιατροδικαστή με τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία.

Η συνεκτίμηση όλων των αποτελεσμάτων αναμένεται να συμβάλει στην αποσαφήνιση του μηχανισμού θανάτου. Μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ευρημάτων, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το εάν και σε ποιον βαθμό κάποια από τις συγκεκριμένες ουσίες συνδέεται με τον θάνατο του τραγουδιστή.

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