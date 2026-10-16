Οκτώ ουσίες εντοπίστηκαν στο αίμα του Μαζωνάκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στο επίκεντρο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκονται τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, στο αίμα του τραγουδιστή ανιχνεύθηκαν οκτώ ουσίες.
Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου και στον προσδιορισμό του μηχανισμού που τον προκάλεσε. Ο πραγματογνώμονας που έχει οριστεί από την οικογένεια, Γιώργος Φιτσιάλος, εντόπισε κατά την ανάλυση του δείγματος τις ουσίες ολανζαπίνη, αριπιπραζόλη, μιδαζολάμη, φλουμαζενίλη, λιδοκαΐνη, κοκαΐνη, βενζοϋλεκγονίνη και προποφόλη.
Στο δείγμα ολικού αίματος επιβεβαιώθηκε η παρουσία προποφόλης, μιδαζολάμης και φλουμαζενίλης, ουσιών που έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα και το προηγούμενο διάστημα. Η μιδαζολάμη χρησιμοποιείται ως κατασταλτικό φάρμακο, ενώ η φλουμαζενίλη δρα ως αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών. Ωστόσο, η ανίχνευση των ουσιών από μόνη της δεν αρκεί για να προσδιοριστούν οι συνθήκες χορήγησής τους ή η συμβολή τους στον θάνατο.
Στο ίδιο δείγμα, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, εντοπίστηκαν επίσης ολανζαπίνη, αριπιπραζόλη, κοκαΐνη και βενζοϋλεκγονίνη.
Οι ουσίες που αναφέρονται έχουν διαφορετικές φαρμακευτικές ιδιότητες και χρήσεις:
Για την πληρέστερη αξιολόγηση των ευρημάτων, καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα τελικά αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων, τα οποία θα περιλαμβάνουν την ακριβή ποσοτικοποίηση κάθε ουσίας που ανιχνεύθηκε στο αίμα.
Παράλληλα, αναμένονται οι ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα συνεκτιμηθούν από τον ιατροδικαστή με τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία.
Η συνεκτίμηση όλων των αποτελεσμάτων αναμένεται να συμβάλει στην αποσαφήνιση του μηχανισμού θανάτου. Μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ευρημάτων, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το εάν και σε ποιον βαθμό κάποια από τις συγκεκριμένες ουσίες συνδέεται με τον θάνατο του τραγουδιστή.
Διαβάστε επίσης
Η τελευταία συνέντευξη του Γιώργου Βαρδινογιάννη ήταν για τον Παναθηναϊκό: Η απόκτησή του, ο Ολυμπιακός και το… κουμπούρι (video)
Motor Oil: Τρεις συλλήψεις για το εργατικό ατύχημα
Γκράβα: Κρυφτό από ΤΕΕ και Ζαχαράκη για τους ελέγχους – Το γαλαζοπράσινο καθεστώς στο Επιμελητήριο νίπτει τα χείρας του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.