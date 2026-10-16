Η τελευταία συνέντευξη του Γιώργου Βαρδινογιάννη ήταν για τον Παναθηναϊκό: Η απόκτησή του, ο Ολυμπιακός και το… κουμπούρι (video)

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Ηταν αρχές Ιουνίου όταν η εκπομπή «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη, έκανε αφιέρωμα στη Λεωφόρο για το «αντίο» στο ιστορικό γήπεδο από τον Παναθηναϊκό.

Στο αφιέρωμα αυτό υπήρχε και μια συνέντευξη-έκπληξη. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο «καπετάνιος» σε μια σπάνια εμφάνισή του στην τηλεόραση, περιέγραψε ιστορίες από τα 21 χρόνια ιδιοκτησία του, στην τελευταία τηλεοπτική-δημόσια εμφάνισή του.

«Ήμουν παθιασμένος πρόεδρος, αλλά δεν έχασα τη φίλαθλη ιδιότητα» έλεγε, ενώ είχε αναφερθεί και στη «χρυσή εποχή» Ρότσα.

«Ο Ρότσα ερχόταν και μου έλεγε τα προβλήματα της ομάδας και κουβεντιάζαμε πώς θα παίξουμε την Κυριακή. Έδινα μια άλλη γωνία να το δει. Τον προβλημάτιζα, δεν ήθελα μάνατζερ. Εγώ κατευθείαν έκανα τις μεταγραφές. Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι γιατί δεν έκανα μεταγραφές. Δεν έκανα γιατί δεν ήθελα να χαλάσω την ομάδα. Όταν πήραμε το πρωτάθλημα είπα συγχαρητήρια που με αναγκάζετε να μη κάνω μεταγραφές. Πήρα νταμπλ το 1996 και ευρωπαϊκή διάκριση στους 4 του Τσάμπιονς Λιγκ. Δεν είναι μόνο οικονομική ζημιά, ανατρέπεις τον τρόπο της ομάδας που έχεις χτίσει. Αυτό ήταν από τα πρώτα πράγματα που έμαθα στο ποδόσφαιρο. Καμία μεγάλη ομάδα δεν κάνει πάνω από 4-5 μεταγραφές τον χρόνο. Κάνει μία με δύο προσθήκες στις θέσεις που έχει πρόβλημα» έλεγε.

Για το περίφημο περιστατικό με το πιστόλι στο ΟΑΚΑ στον τελικό Κυπέλλου με την ΑΕΚ είπε: «Οπλοφορούσα όχι λόγω του ποδοσφαίρου. Δεν έκανα ποτέ χειρονομία να βγάλω το κουμπούρι ή να κάνω ότι το βγάζω. Όλα αυτά είναι μυθολογία»

Τέλος, αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον Σταύρο Νταϊφά η οποία χάλασε όταν ο ίδιος ανέλαβε τον Παναθηναϊκό.

«Ο Νταϊφάς μου ζήτησε χίλια συγγνώμη, δεν μου είχε φερθεί καλά. Με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη ήμουν πάντοτε φίλος και κρατούσαμε το ποδοσφαιρικό έξω από τις σχέσεις μας. Σε κάποια φάση έφυγε από τον Ολυμπιακό γιατί έβλεπε τα λάθη που γίνονταν κόντρα σε εμένα. Εγώ κοιτάζω να φτιάχνω την ομάδα».

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