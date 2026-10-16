Πειραιάς: Τραμ παρέσυρε πεζή στην Ακτή Ποσειδώνος, στο ύψος του Πύργου – Νοσηλεύεται στο Τζάννειο διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση

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Τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι της Παρασκευής (16/10) σημειώθηκε στην Ακτή Ποσειδώνος, στο ύψος του Πύργου του Πειραιά, όταν τραμ παρέσυρε πεζή.

Η γυναίκα έχει μεταφερθεί στο Τζάννειο νοσοκομείο όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Η άτυχη γυναίκα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει υποστεί ακρωτηριασμό. Δεν υπάρχουν πληροφορίες προς το παρόν για τις συνθήκες του τροχαίου.

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