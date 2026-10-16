Πειραιάς: Τραμ παρέσυρε πεζή στην Ακτή Ποσειδώνος, στο ύψος του Πύργου – Νοσηλεύεται στο Τζάννειο διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι της Παρασκευής (16/10) σημειώθηκε στην Ακτή Ποσειδώνος, στο ύψος του Πύργου του Πειραιά, όταν τραμ παρέσυρε πεζή.
Η γυναίκα έχει μεταφερθεί στο Τζάννειο νοσοκομείο όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως νοσηλεύεται διασωληνωμένη.
Η άτυχη γυναίκα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει υποστεί ακρωτηριασμό. Δεν υπάρχουν πληροφορίες προς το παρόν για τις συνθήκες του τροχαίου.
Διαβάστε επίσης:
Πέθανε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης
Γιώργος Μαζωνάκης: Την Κυριακή το 40ήμερο μνημόσυνο
Αναβλήθηκε η δίκη του 68χρονου ιερέα για υπόθεση revenge porn – Έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, κρατείται σε προστατευόμενο χώρο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.