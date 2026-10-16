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16.10.2026 14:17

Motor Oil: Τρεις συλλήψεις για το εργατικό ατύχημα

16.10.2026 14:17
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Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε χθες στις εγκαταστάσεις της Motor Oil (Μότορ Όιλ) στους Αγίους Θεόδωρους.

Πρόκειται για 46χρονο, 62χρονο και 63χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινής επικίνδυνης βλάβης. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλους 4 κατηγορούμενους, ηλικίας από 28 έως 61 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το μεσημέρι της Πέμπτης, στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων, εντός των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, στο πλαίσιο εργασιών, σημειώθηκε εκτόνωση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνδρες, ηλικίας 59 και 40 ετών, αντίστοιχα, οι οποίοι διέρχονταν από το σημείο εκτόνωσης, καθώς και ένας 28χρονος και ένας 48χρονος Σλοβάκος, οι οποίοι βρίσκονταν σε απόσταση από το σημείο εκτόνωσης.

Ο 59χρονος και ο 40χρονος μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και εν συνεχεία στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ ο 28χρονος και ο 48χρονος μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Για το συμβάν ενημερώθηκε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 16:07
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