Φίλιππος Καμπούρης: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά του στοιχεία – Και η περιουσία του ΛΑΟΣ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος, επίτιμο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Φιλίππου Καμπούρη και ακόμη 11 προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση απάτης εκατομμυρίων ευρώ κατά του e-ΕΦΚΑ.

Η δέσμευση αφορά όλα τα περιουσιακά στοιχεία 32 εταιρειών που σχετίζονται με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ αλλά και το κόμμα σύμφωνα με πληροφορίες.

Να σημειωθεί πως ήδη έχουν δεσμευτεί οκτώ αυτοκίνητα, τα τέσσερα από τα οποία ανήκουν στο κόμμα.

Ο φάκελος με το σύνολο των στοιχείων έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία.

Διαβάστε επίσης

Πέθανε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης



Γιώργος Μαζωνάκης: Την Κυριακή το 40ήμερο μνημόσυνο



Αναβλήθηκε η δίκη του 68χρονου ιερέα για υπόθεση revenge porn – Έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, κρατείται σε προστατευόμενο χώρο