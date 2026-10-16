Φίλιππος Καμπούρης: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά του στοιχεία – Και η περιουσία του ΛΑΟΣ

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Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος, επίτιμο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Φιλίππου Καμπούρη και ακόμη 11 προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση απάτης εκατομμυρίων ευρώ κατά του e-ΕΦΚΑ.
Η δέσμευση αφορά όλα τα περιουσιακά στοιχεία 32 εταιρειών που σχετίζονται με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ αλλά και το κόμμα σύμφωνα με πληροφορίες.
Να σημειωθεί πως ήδη έχουν δεσμευτεί οκτώ αυτοκίνητα, τα τέσσερα από τα οποία ανήκουν στο κόμμα.
Ο φάκελος με το σύνολο των στοιχείων έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία.
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